Encuentran a bebé viva dentro de una bolsa, la historia completa

La menor de un año y siete días de nacida que fue reportada como desaparecida en Coatzacoalcos ya fue localizada con vida sola en la vía pública, dentro de una bolsa ecológica.

La bebé fue hallada en las inmediaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coatzacoalcos, sin la compañía de un adulto y yacía sobre un pasto crecido en un lote baldío de la avenida Ricardo Flores Magón.

La ficha de búsqueda de la menor apareció en la Comisión Estatal de Búsqueda, donde exhibían que mide 55 centímetros, tiene los ojos color café oscuro, piel morena clara, cabello negro corto y lacio negro, así como un lunar en la mejilla derecha.

Local Padres de familia exigen la detención de presunto maestro abusador en Veracruz

¿Cómo ocurrió la desaparición de la bebé en Coatzacoalcos?

Al igual que la ficha, la madre de la menor identificada como Lizbeth Alejandra Fernández Hernández, reveló a medios de comunicación que su hija Luciana la había dejado a cuidado con una compañera de trabajo. .

“Me dio la confianza con la otra niña más grande, como tengo rato conociéndola le dije si me ayudaba con la otra niña, o sea la bebé. El lunes a las 10 de la mañana dejé el bebé en el portabebé y pañalera, y cuando la fui a buscar me dice su esposo y sus hijos que no está, después me dio la cara que tuvo problemas con la Policía y que se la quitó el DIF. Ya fui al DIF y a la Policía y me dicen que no la tienen”, expresó la madre a medios locales de la zona sur.

Después de dar a conocer la situación a medios de comunicación e interponer una querella ante las instancias correspondientes, la madre de Luciana fue notificada sobre el hallazgo con vida de su bebé, en un lote baldío.

Vecinos y transeúntes que pasaban por el sitio reportaron al 911 el llanto de un bebé, que al corroborar la zona, encontraron a la menor dentro de una bolsa ecológica la tarde noche del martes 6 de diciembre, casi seis días después de su desaparición.

Lo anterior también fue confirmado en un comunicado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz.