Padres de familia exigen la detención de presunto maestro abusador en Veracruz

Veracruz, Ver.- Padres de familia de la escuela primaria “Tablajeros número 1” en la ciudad de Veracruz demandan la detención del profesor Israel “N” por el presunto abuso cometido contra por lo menos seis alumnos de primer grado.

Por la mañana de este miércoles, una veintena de padres de familia tomaron la escuela ubicada en la colonia Los Pinos para pedir que se actúe judicialmente contra este maestro a quien acusan de presuntamente tocar a sus hijas.

Te puede interesar: Cambian de lugar a servidor público de Sedesol acusado de presunto acoso

¿Cuáles son los testimonios de los padres ante el presunto abuso del profesor de la escuela Tablajeros número 1 en Veracruz?

Paola, madre de una de las víctimas relata que su hija de apenas seis años le contó que su profesor la había tocado por atrás, además de que constantemente le hacía preguntas fuera de lugar.

Local Extrabajadoras de Sedema se manifiestan; ¿de qué acusan al titular de la dependencia?

“El maestro le preguntaba a mi hija si lo veía guapo, esas no son preguntas para una niña de primer grado, me dijo que la tocó por atrás, hay por lo menos seis niñas víctimas y una característica es que se lo hacía a hijas de madres solteras como que quería estar seguro que no había la figura paterna”, expresa.

Menciona que hay por lo menos seis menores víctimas por lo que ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue al profesor.

Los padres piden que se detenga al maestro, ya que puede ser un riesgo que continúe dando clases.

Los padres piden que se detenga al maestro, ya que puede ser un riesgo que continúe dando clases | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa En la ciudad de Veracruz demandan la detención del profesor Israel “N” por presunto abuso | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Después de una hora, los padres abandonaron el lugar y aseguraron que continuarán la protesta ante la SEV para que presionen a las autoridades para su detención.