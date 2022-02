Othón Hernández usurpa coordinación del PAN en el Congreso: Enrique Cambranis

Xalapa, Ver.- El diputado local, Enrique Cambranis Torres aseguró que Othón Hernández Candanedo usurpa la función de coordinador del PAN en el Congreso local, toda vez que la dirigencia estatal que asumió Federico Salomón Molina notificó al Legislativo del cambio del representante de ese grupo parlamentario.

En la sesión ordinaria, el diputado aseguró que la Junta de Coordinación Política y la de Trabajos Legislativos están constituidas ilegalmente, pues él no ha sido convocado a ninguna reunión a pesar de que la dirigencia ya informó sobre el cambio de coordinador.

El panista cuestionó el motivo del por qué no ha sido convocado a las reuniones de la Jucopo, así como los motivos por los que no se ha dado entrada a la notificación que la dirigencia del PAN entregó al Congreso local desde el pasado 21 de enero.

En entrevista, Cambranis Torres aseguró que Othón Hernández Candanedo está usurpando la función de coordinador, apoyado por Morena, “bancada que ha evitado dar entrada al documento que confirma su nombramiento”.

“El partido lleva sus procesos y es lamentable que ahora aquí en el Congreso, encabezado por Morena, aún no reconocen el documento de Federico, de un servidor como coordinador, y, por otro lado, el anterior coordinador está de manera ilegal e irregular aceptando una posición que no le corresponde”, dijo.

Manifestó que la implicación es que él no tiene representación en la Jucopo y no es llamado a las reuniones previas a la sesión, por lo que el PAN no está representado en el máximo órgano de gobierno de la Legislatura.