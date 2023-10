"La respeto mucho", señala Éric Cisneros sobre declaraciones de Rocío Nahle

El titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Cisneros Burgos aseguró que tiene respeto por la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, así como a todas las funcionarias estatales y federales.

Ayer la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Rocío Nahle García aseguró que ya no es amiga del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, y que no ha tenido comunicación con él desde hace meses.

“Era mi amigo, yo no he tenido comunicación hace meses con él, pero yo no tengo ningún problema personal”, dijo.

Además, confirmó que fue ella quien lo invitó a participar en la campaña del ahora gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

“Sí, yo lo invité en el 2016 para la campaña de Cuitláhuac, a Éric lo conozco de tiempo atrás y nos ayudó mucho en el trabajo electoral, es una persona que sabe mucho, Cuitláhuac lo invitó a trabajar en la Secretaría de Gobierno, está bien, ahora él se anotó para sus aspiraciones, todos tienen derecho a aspirar”, expuso.

¿Qué opina el Secretario de Gobierno de Veracruz sobre las declaraciones de Rocío Nahle?

Sobre el tema, el Secretario de Gobierno fue cuestionado y, aunque dijo que no tenía mayor comentario, afirmó que respeta a la funcionaria federal.

“Yo respeto mucho a Rocío y a todas las compañeras, no tengo mayor comentario, pero sí puedo decir es que es una extraordinaria compañera, es una compañera que ha estado en la lucha, nosotros sí la estimamos y la queremos mucho”, manifestó.

En entrevista, realizada en los bajos de Palacio de Gobierno, manifestó que estima a la funcionaria federal por ser compañera de lucha y ante el trabajo que ha realizado.

Éric Cisneros Burgos argumentó que estima a la funcionaria federal por ser compañera de lucha/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Yo la estimo muchísimo, no sólo a ella, si ustedes ven aquí hemos sido grandes promotores de la participación de las mujeres, cada vez que se acercan los jóvenes, los niños, las niñas, se les brinda un espacio para que se desarrollen”, expresó.