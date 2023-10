"Todos los veracruzanos quieren a Rocío Nahle", asegura Javier Herrera

Veracruz, Ver.- En caso de que Rocío Nahle no sea electa coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, el Verde Ecologista tendría que replantear si tomaría otro camino, señaló el coordinador del comité nacional del Partido Verde Ecologista de México, Javier Herrera Borunda.

En entrevista, destacó que la apuesta del partido es con Rocío Nahle, pues asegura que todo Veracruz la quiere y que todos quieren con ella.

“Todo Veracruz quiere con ella, el Verde va a apoyar si ella sale electa, pero si no llegara a hacer ella la coordinadora de la 4T, pues el Verde tendrá que replantear algún otro camino, yo creo que el pueblo es sabio, es un proceso que se va a ir por encuestas, nosotros traemos realmente acceso a encuestas, las hemos vistos y la respuesta es ella, si es ella lograremos un convenio importante”, expresó.

En caso de que no llegue a ser electa, dijo que platicarán en el Consejo del Verde y hablar con las bases para decidor.

Insistió en que Rocío Nahle tiene el apoyo de todo Veracruz y de los veracruzanos, incluso de su mismo padre, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán.

“Todo Veracruz apoya a Rocío Nahle, mi papá es veracruzano”, externó.

De la salud de su padre mencionó “mi papá está bien, gracias a Dios, gracias por preguntar, mi papá se retiró hace tiempo, vive en la Ciudad de México rodeado de sus nietos, de su familia”.

Aseguró que su padre siempre lo ha respaldado y le ha dado consejos, sobre todo hace poco que lo destaparon como uno de los posibles candidatos a la gubernatura del estado, pero hizo hincapié en que la puntera es Rocío Nahle.

“Como padre me respalda en todo lo que haga, pero hay que entender la realidad de Veracruz y ahorita hay una puntera y se llama Rocío Nahle, él me dice que hay que trabajar porque Veracruz no es para improvisar”, sostuvo.