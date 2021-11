Escombros en entrada a la SEV, un riesgo

El escombro que fue abandonado y los desniveles que quedaron como resultado de las obras de remodelación de la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), son un riesgo para cientos de personas que diariamente transitan por esta zona.

Y es que, aunque ya no se observa la presencia de trabajadores de la construcción, tras la obra quedó escombro abandonado y pareciera no estar concluidos los trabajos ya que la altura de la banqueta no fue nivelada con el acceso a las escaleras que llevan a la dependencia estatal.

De acuerdo a peatones, trabajadores educativos y comerciantes, desde hace varias semanas que el personal dejó de trabajar en la obra, sin embargo, no concluyeron los accesos peatonales.

“Ahí echaron un poco de tierra y escombro para simular una rampa, pero la verdad es que parece que abandonaron la obra antes de que quedara bien porque esa parte tendrían que haberla nivelado”, asegura David Juárez, quien diariamente cruza por la zona para ir a trabajar.

Detalla que, en tiempo de lluvia, el acceso se vuelve más complicado y que ha visto a personas de la tercera edad tener problemas para desplazarse o incluso necesitar ayuda para subir hacia la parada del transporte público.

Por su parte, Rosa Isela, da conocer que esta problemática será expuesta ante el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García a fin de que sea él quien gestione ante la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) para que se concluya lo antes posible la obra. “Tengo entendido que ya se reportó el problema y que incluso se va a buscar que el secretario esté enterado porque somos muchos maestros los que venimos a hacer trámites y que pasamos por aquí”, dijo.

Añadió que incluso, en días pasados había un registro abierto en plena calle y que también representaba un peligro mayor, aunque esta denuncia si fue atendida. “Esperemos que, así como se atendió eso se pueda atender el acceso para que quede bien y no se vea toda mal hecha como ahorita”, concluye.