¡Cuidado al caminar! Calles y pisos mojados son un peligro para xalapeños

Los especialistas en primeros auxilios, Vicente Leyva de la Cruz, director nacional del Escuadrón Nacional de Rescate (ENR) y Arturo Neri Tapia Ibarra, operador de ambulancia de Protección Civil Municipal, coincidieron que en Xalapa hay calles y banquetas peligrosas cuando cae la lluvia, por lo que envían algunas recomendaciones para evitar un accidente.

"Con el clima y la estructura de las calles de Xalapa, la verdad aumentan bastante los resbalones y caídas; tan solo ayer junto a Catedral una señora que al parecer tiene una discapacidad, resbaló, por lo tanto se debe caminar con mucha precaución”, indicó, Arturo Neri Tapia Ibarra, socorrista de PC Municipal.

Local

Así mismo, dice que el tipo de calzado no es el adecuado en ocasiones para caminar por calles como Revolución, pues tiene empedrada, “más la humedad o la lluvia, súmale los zapatos, y la condición física de los ciudadanos, es un factor".

Tapia Ibarra mencionó que las prisas diarias de la vida cotidiana suelen ser parte de las caídas, pues dice las personas corren para llegar a sus destinos y con un calzado incorrecto, los accidentes incrementan.

Dijo que los adultos mayores son los más expuestos, por la edad, falta de condición física, la osteoporosis y mala alimentación que hace un riesgo latente para ellos.

Explicó que cuando hay una caída lo más común son torceduras de tobillos, pero en el peor de los casos, fracturas, “dependiendo de la gravedad del golpe", dijo.

Arturo Neri Tapia, operador de ambulancia de Protección Civil Municipal | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Para evitar una, indicó que las personas deben adecuarse al ritmo de vida que llevan, “partiendo del ritmo de vida, sabríamos qué tipo de calzado es el adecuado; sí sé que tengo que moverme de un punto a otro, llevar un calzado cómodo que tenga suela antiderrapante; ya en el lugar del trabajo, pueden agarrar y cambiarse a unos más estéticos".

Su recomendación es que las personas siempre salgan con tiempo de sus hogares y tengan una ruta trazada por dónde van a transitar ya que las prisas no son buenas. Además pide que se camine siempre con calma, atravesar por las esquinas, usar los cruces peatonales y hacer caso a los semáforos.

“Siempre llevar tiempo necesario antes de salir de casa y siempre estar en alerta no solo con las caídas sino también en el maleante que nos acecha, no transitar por lugares sólidos, siempre tener la visión periférica de lo que nos rodea, vehículos, personas, perros, bicicletas; todo actualmente puede ser un riesgo potencial", concluyó.

Piden que se camine siempre con calma, atravesar por las esquinas, usar los cruces peatonales y hacer caso a los semáforos | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Lluvias incrementan caídas y resbalones

En tanto, el director nacional del Escuadrón Nacional de Rescate (ENR), Vicente Leyva de la Cruz, le dice a las personas que deben tener precaución al caminar, pues las constantes lluvias hacen que las banquetas tengan humedad. “Además se crea lima en esas partes. En el transcurso de esta semana hemos tenido tres personas caídas hasta con fracturas, desde tobillos, hasta tibia y peroné".

Es por eso que pide tener mucha precaución,“pasa muy seguido qué van utilizando el teléfono, van hablando y eso da como resultado que no vayan con esa precaución de vida y sufren resbalones y a veces caídas indebidas".

Las personas deben tener precaución al caminar, pues las constantes lluvias hacen que las banquetas, pisos y calles tengan humedad | Foto: Salma Lara | Diario de Xalapa

Leyva de la Cruz recomienda que si compran zapatos, que tengan en cuenta que sean seguros para caminar, pues dice que algunos compran por internet, “y no tienen la calidad que tenían los zapatos de antes, entonces son zapatos que no son seguros que no tienen suela adecuada y deben prevenir esa situación. Si compran piensen que en Xalapa hay mucha humedad”.

Reconoce que sí hubo un incremento de accidentes por caídas de resbalones, y en algunos casos de azoteas, “por eso les digo que cuiden esa parte para evitar accidentes. Incluso hasta nosotros hemos tenido caídas cuando damos servicios, por eso deben tener en cuenta los zapatos y no caminar apresurados, además siempre mantenerse en alerta ante cualquier situación y si necesitan un servicio, el ENR lo ofrece gratuito, siempre lo ha hecho por el bien de las personas”.