Ni con buenos promedios: universitarios exponen la falta de becas y apoyos

A excepción de normalistas, estudiantes de educación superior coinciden en que faltan becas y programas federales que impulsen la excelencia académica, especialmente en zonas urbanas.

Aceptan que sí les es molesto saber lo que sucede con jóvenes de bachillerato, a quienes les dan beca a todos, sin siquiera pedirles un promedio mínimo, mientras en educación superior ellos aplican tanto en las del Estado como en las de fundaciones pero la prioridad son siempre los grupos vulnerables.

¿Qué opinan universitarios sobre becas y programas federales?

“Está bien. Hay una deuda pendiente con ellos y pienso que es una obligación, pero ¿qué pasa con quienes vivimos en zona urbana? Mi Facultad no aparecía en el mapa de apoyos”, expresa Víctor Contreras Ortiz, quien se dio de baja temporal de Pedagogía y presentará examen en la Normal Veracruzana para el próximo ciclo escolar.

Explica que los estudios socioeconómicos no favorecen a muchos estudiantes que tienen buenas calificaciones y requieren apoyos extras, pues se trata de familias con necesidades específicas.

En el caso de las normales para profesores, enfatiza que reciben cada seis meses una beca de 9 mil 600 pesos y aspira a tenerla, pues sabe que se la dan a todos quienes la solicitan. El joven, quien se desempeña como mesero los fines de semana, dice que con eso le será suficiente para seguir preparándose.

En el caso de Luis, estudiante de Arquitectura en la Universidad Veracruzana, cree que es importante motivar con becas a los altos promedios, más allá de los ingresos de los padres o tutores. “Sí lo veo como una inconformidad que se queda entre los grupitos, o de manera individual, porque no es políticamente correcto señalarlo. En alguna ocasión lo expuse de manera abierta y de ambicioso y egoísta no me bajaron”, comparte.

En igual situación está Carlos, del área de Humanidades-UV: “Mi promedio no baja de 9.4 pero como en casa hay dos ingresos, no he logrado una beca. Sé que hay compañeros que las necesitan más pero también pienso que sería importante que nos motivaran”.

Gerardo Montiel Salinas, estudiante del Tecnológico de Xalapa, anota que no es su caso pero sí tiene compañeros que se desaniman y ya no dan todo su esfuerzo después de alguna negativa de becas.

“Sí está mal porque el dinero no tendría que ser tu principal motivación pero a mí también me ha pasado y sí me da pa’bajo. Cuando solo eres estudiante, cualquier extra te cae super bien”, expresa.

¿Qué pasa con las escuelas privadas?

“Sí hay beca Benito Juárez pero solo es por convenios y depende de cada escuela. Yo tengo un promedio de 9.8 y estoy por salir. No me tocó”, dice Samantha, quien explica que hay descuentos en inscripción y colegiatura pero no apoyos directos por excelencia.

En el caso específico de la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Superior, del Gobierno de México, está dirigida a las llamadas “universidades prioritarias”.

Entran las universidades Interculturales, Escuelas Normales Indígenas, Escuelas Normales que imparten el modelo de educación intercultural, Escuelas Normales Rurales, Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, Universidad de la Salud de la Ciudad de México y del estado de Puebla, así como Escuelas Normales Federales y Estatales.

Existen otras becas, pero son lanzadas por convocatorias especiales por cada institución educativa y los apoyos son limitados, lamentan quienes se esfuerzan por mantener buenas calificaciones y dicen aspirar a hacer posgrados, con la incertidumbre de si continuarán o no los apoyos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.