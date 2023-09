¡Confirmado! Habrá Grito de Independencia en los 212 municipios

El titular de la Secretaría de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros Burgos dio a conocer que en los 212 municipios de Veracruz habrá Grito de Independencia para lo cual ya se cuenta con el operativo de seguridad.

En entrevista, en la Fortaleza de San Carlos, en el municipio de Perote, indicó que será mañana o el próximo viernes cuando se definan si en todas las demarcaciones habrá desfile conmemorativo.

“Hay municipios muy pequeños que difícilmente organizan sus desfiles, pero Grito sí habrá en los 212 municipios”, dijo.

Local ¿Habrá puente en escuelas de Veracruz por fiestas patrias? Te contamos

Por otra parte, el funcionario estatal defendió su actividad como escritor, al dar a conocer que participó en la elaboración del libro conmemorativo del 200 aniversario del Heroico Colegio Militar, el cual será presentado el 11 de octubre del presente año.

“Me dieron la oportunidad, me invitaron para que un servidor pudiese escribir el prólogo del libro, este libro se hizo de una compilación de investigaciones que se hicieron en la Ciudad de México y en Córdoba con investigadores, entonces es un libro que va a estar a disposición del público, se dará a conocer el próximo 11 de octubre”, expuso.

Al ser cuestionado sobre si no teme ser criticado por utilizar nuevamente una edición de un libro para presuntamente promocionar su imagen, el funcionario comentó: “A mí lo que me gustaría es que quienes me preguntan eso también escriban algo porque yo soy una persona apasionada de la historia y no es un libro que haya editado un servidor, es un libro para el que me invitaron a escribir el prólogo y es un alto honor”.

Mencionó que la invitación que recibió es por el conocimiento que tiene de la historia de México y Veracruz.

Leer más: Aumenta el turismo en Xalapa y Veracruz por fiestas patrias





“Me imagino que me invitaron a escribir porque no me consideran un ignorante de la historia de México y menos de la de Veracruz, me imagino que me invitaron a escribirlo por eso, le pueden preguntar a los compañeros que forman parte del libro las razones por las que me invitaron”, comentó.