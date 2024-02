Angélica Sánchez anuncia candidatura al senado, pero teme ser detenida

La exjueza del Poder Judicial del Estado, Angélica Sánchez Hernández dijo temer que durante la audiencia que tiene la tarde de este martes en los juzgados de Pacho Viejo sea detenida nuevamente, esto luego de que se anunciara su precandidatura al Senado de la República en la segunda fórmula de Movimiento Ciudadano.

En conferencia de prensa, sostuvo que hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura en Ciudad de México contra los elementos que la detuvieron en junio del 2023, promovida por la Defensoría Pública Nacional, "el temor nunca lo he dejado de tener".

"Desde hace unas semanas, yo siempre he considerado que estoy siendo vigilada por el Gobierno del Estado, y al saber de las aspiraciones políticas y el contacto que tuve y conocí a Dante Delgado (...), eso ha generado que me vuelvan a citar en Pacho Viejo tratando de imputarme hechos que ya me habían imputado anteriormente y por los que está en trámite un recurso de revisión contra un amparo indirecto que no se ha resuelto", dijo.

Agregó que fue citada a las 18:00 horas y aunque consideró que podría ser un exceso que la detengan nuevamente, es una posibilidad latente.

¿Qué ha dicho la exjueza Angélica sobre las acusaciones de recibir dinero de la delincuencia organizada?

Ante los señalamientos hechos por el jefe del ejecutivo en torno a que recibía dinero de la delincuencia organizada, rechazó estas acusaciones.

"Son los mismos hechos por los que me armaron tres carpetas de investigación, la primera carpeta por delitos contra la salud y contra instituciones de seguridad; la segunda carpeta por la que me mandaron a Pacho Viejo por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias y la tercera carpeta que han estado fraguando por cohecho de la cual no tienen ninguna prueba de lo que el gobernador ha dicho".

Refirió que al mandatario Estatal le han hecho "menciones parciales" sobre ella y que no la dejaron defenderse cuando ella vive en esta ciudad en una casa y con autos "bastantes modestos" sin necedad de corromperse.

"Incluso la presidenta del Tribunal Superior de Justicia meses antes me había dicho 'tú eres de las mejores juezas del estado', después ¿por qué acusarme sin tener ninguna prueba?", cuestionó.

Asimismo expuso que están tratando de imputarla en libertad, lo que significa que no hay una orden de aprehensión otorgada en su contra, "es para que yo me presente voluntariamente, pero es para imputarme hechos de una carpeta donde ya tuve una imputación".

Por ello, refirió que lo correcto sería que ese procedimiento siguiera su curso esperando el resultado del amparo para poder continuar donde se quedó, que fue la vinculación a proceso.