Extrabajadores de empresa en Veracruz piden apoyo de candidatos para su Fondo de Retiro

Veracruz, Ver.- En busca de apoyo para acceder a los recursos del Fondo de Retiro, extrabajadores de la empresa Tenaris-Tamsa llaman a los candidatos que aspiran a los distintos cargos a respaldar su lucha al tratarse de personas adultas mayores, incluso algunos que fallecieron sin haber recibido nada.

De acuerdo con Bartolo Guevara Malpica, representante de un grupo de trabajadores, el Fondo de Retiro fue contratado en los años 80 y beneficiaría a más de 2 mil 872 obreros de la empresa tubera.

¿Qué sucedió con el dinero de los extrabajadores de la empresa Tenaris-Tamsa?

Sin embargo, al parecer el dinero fue cobrado en el 2006 por el entonces líder Pascual Ramírez, quien supuestamente aprovechó los conflictos que se desencadenaron dentro del sindicato para quedarse con todo el dinero, un monto aproximado de 435 millones de pesos.

Dijo que tras este “robo” se creó un frente de trabajadores contra Pascual Lagunes, pero como el dirigente contaba con el apoyo de la empresa, a la oposición se les fabricaron delitos para encarcelarlos.

“Iniciamos una lucha para recuperar el dinero pero todo se detuvo porque Pascual tenía todo el apoyo, luego vino una lucha por el sindicato, hasta muertos hubo, nos mataron a dos compañeros y a mi me mandaron a la cárcel, el dinero se le entregó a Pascual Lagunes, no tenía derecho pero argumentó que como era secretario general del sindicato tenía la facultad, cuando esto no era así, porque los seguros eran individuales”, expresó.

Refirió que pasó 27 meses en la cárcel por delitos fabricados y al final pudo demostrar que era inocente.

“Me achacaron un delito cometido dentro de las instalaciones de Tamsa y yo pude demostrar que ni siquiera estuve en ese momento, por eso salí absuelto porque demostré que era inocente, que fueron delitos fabricados”, dijo.

Bartolo Guevara Malpica, representante de un grupo de trabajadores, señala que el Fondo de Retiro fue contratado en los años 80 | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

En ese sentido, el dirigente obrero aclaró que, aunque ya han pasado varios años, los trabajadores continúan en la lucha para acceder a los recursos del Fondo de Retiro y piden a las nuevas autoridades que los apoyen.

“Con el gobierno de Cuitláhuac vimos una esperanza a nuestra lucha, la diputada Rosa María Hernández fue la que nos contactó y quedó de apoyarnos nos dio su compromiso pero todo quedó detenido, no hay avance pero pedimos a las nuevas autoridades que nos volteen a ver, que nos ayuden a acceder a la justicia, somos personas mayores, yo soy uno de los más jóvenes y tengo 67 años”, mencionó.

Comentó que de los 700 trabajadores que firmaron para que fueran representados, alrededor de 300 ya fallecieron y el resto aún está esperando que se le entregue lo correspondiente, ya que por varios años se les estuvo descontando alrededor de 800 a mil 200 pesos para el Fondo de Retiro.