Extrabajadores portuarios se manifestaron contra el SAT y Hacienda en Veracruz

Veracruz, Ver.- Para exigir una pronta solución a su problemática de más de 30 años, familiares de extrabajadores portuarios de Veracruz se manifestaron la mañana de este lunes sobre la avenida J.B. Lobos frente de la Fiscalía General de la República.

¿Cuál fue el motivo de la manifestación de los extrabajadores portuarios de Veracruz?

Los inconformes exigieron a la Secretaría de Hacienda y el SAT que les devuelvan sus inmuebles y cuentas bancarias que les fueron embargadas con la requisa del puerto en 1991.

Lorena Gómez, hija de un socio de maniobristas, que falleció con la esperanza de recuperar su dinero, acusó que las autoridades solo les están dando largas.

“Que Jennifer y Eugenia entreguen nuestros edificios, porque son nuestros. Hemos venido luchando. Otro punto, que el SAT y Hacienda nos entreguen nuestro dinero, ya son 33 años que hemos venido reclamando. Hay gente que aquí sigue estando en lucha, pero también muchos ancianos que han estado falleciendo. No es justo que nos traigan de aquí para allá. Queremos solución hoy mismo”.

De la misma manera exigieron a la Fiscalía General de la República que pare al hostigamiento en contra del secretario general del Sindicato de Maniobristas y apoderado legal de los extrabajadores portuarios, Alejandro Pulido.

De la misma manera, exigen el retiro de la denuncia penal que existe en contra de su líder sindical.

Los manifestantes solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que sus funcionarios en Veracruz no han querido atender sus demandas.

“Queremos justicia, ya no nos vamos a quitar de aquí, hasta que nos solucionen el problema, ya no queremos estar en la espera, queremos que este mensaje llegue al presidente López Obrador, él ya nos mandó la solución, pero aquí no nos han dado solución”, comentó.

Los inconformes exigieron a la Secretaría de Hacienda y el SAT que les devuelvan sus inmuebles y cuentas bancarias | Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro

Recuerda que su lucha es para que se les regresen bienes inmuebles, cuentas bancarias y otras posesiones que les fueron despojados durante el sexenio de Carlos Salinas, a través de una requisa ilegal.

En su momento eran alrededor de 800 los extrabajadores Portuarios afectados, sin embargo, con el paso de 33 años, actualmente sólo quedan poco más de 400, aunque de sus compañeros fallecidos aún quedan sus hijos y familiares que siguen clamando ayuda y justicia.