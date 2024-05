Crisis de agua se intensifica en Veracruz; aumentan protestas en varias zonas

Veracruz, Ver.- Al menos en una decena de colonias en la zona norte y el poniente de la ciudad de Veracruz protestan por la falta de agua desde hace una semana.

¿En qué colonias de Veracruz se han quedado sin agua?

Por la mañana, un grupo de vecinos de las colonias Astilleros y Playa Linda realizaron un bloqueo en el cruce de las avenidas Cuauhtémoc y Rafael Cuervo como protesta porque tienen una semana sin suministro de agua potable.

Hasta este mediodía, los vecinos continúan en la zona y advierten que no se moverán del lugar en tanto no se les resuelva este problema.

Local Jardín de niños pide cambiar instalación eléctrica; temperaturas en aulas son de hasta 46°C

Aseguran que aunque el Grupo MAS dio a conocer que el servicio de agua sería por tandeos, es decir, unas cuantas horas, sin embargo, llevan una semana que no cae una sola gota de agua de la llave.

Denunciaron que ante la necesidad de contar con el agua, han recurrido a pipas que les cobran el servicio a mil pesos, lo cual consideran injusto, porque a pesar de no contar con el suministro la empresa sigue cobrando, sin descuentos.

“Tenemos una semana sin agua, eso que dice MAS que la pone a las cuatro de la mañana y la quita a las ocho de la noche es una mentira, ni una gotita de agua, las pipas llegan y nos venden el agua en mil pesos para cinco personas, cuando ese es negocio de ellos mismos, estamos hasta la madre porque no nos dan el servicio potable, somos de la colonia Astilleros y Playa Linda”, externó una de las vecinas.

En el transcurso del día, se han generado más protestas por la falta de agua, ya que vecinos del Infonavit Chiveria y la colonia Chiveria en la zona poniente señalaron que desde la semana pasada no cuentan con el servicio de agua.

En el transcurso del día, se han generado más protestas por la falta de agua | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Los vecinos han tenido que recurrir a pipas pero por la demanda del servicio es insuficiente el agua que se entrega.

“En todo Arista con Benito Pérez y Sor Juana Inés no tenemos agua desde hace una semana, nos dicen que el río Jamapa tiene problemas y hemos pedido pipas pero no nos traen nada, nos dicen que nos comuniquemos a un número y que no hay servicio, necesitamos agua, no es posible vivir así con este calor, estamos pensando en tomar acciones”, denunció la señora Karla, habitante de la zona.

Por redes sociales, vecinos de la zona del Coyol informaron que hay partes donde no hay agua, por lo que piden al Grupo MAS que solucione este problema.