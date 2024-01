Familia de Portugal pide ayuda para regresar a su país, te contamos

Veracruz, Ver.- Una familia de portugueses buscan regresar a su país luego de que en Veracruz sufrieron un accidente y no cuentan con los medios para pagar el transporte de vuelta.

Raúl Jan Carlo Ferreriro de 54 años, narra que desde hace 20 días llegó a la ciudad acompañado de su esposa y su hija, primero para conocer la zona y ver la posibilidad de iniciar una nueva vida ya que en su país la situación económica se ha complicado.

Te puede interesar: ¡Dulces perfectos! Doña Juanita deleita con sus bolitas de tamarindo

Asegura que todo iba muy bien, que andaba buscando establecerse pero su hija de 10 años fue atropellada por un vehículo en la avenida Cuauhtémoc.

Explica que aunque su hija se encuentra estable requiere de una operación y el dinero que tenían se ha ido en medicamentos y atención por lo que desean regresar a su país.

Local ¿Salario mínimo al nivel de la inflación? Canaco pide analizarlo

¿Por qué llegaron a Veracruz?

“Nosotros veníamos de visita y queríamos quedarnos aquí, queríamos buscar una nueva vida en este lugar que es muy bonito pero atropellaron a mi hija y todo se nos complicó porque no tenemos seguro, no conocemos a nadie y el dinero que traíamos se nos ha ido acabando. La persona que atropelló a mi hija no se detuvo, se fue de largo, no nos brindó apoyo y lo que queremos mejor es regresar a nuestro país”, dijo.

¡Suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube! Conoce más sobre distintos reportajes

Dijo que han estado buscando apoyo de las autoridades consulares pero les argumentan que por ahora no hay documentos.

Refiere que necesitan alrededor de 19 mil pesos por cada uno, es decir más de 57 mil pesos para poder regresar a su país.

Te puede interesar: Earth Mission rescata 8 crías de tlacuache en Veracruz

“Nuestros familiares nos ha depositado pero es muy poquito, necesitamos como 17 a 19 mil pesos para el boleto de cada uno, somos tres, ando pidiendo trabajo pero nadie me da, yo me dedico a los planos y al diseño pero como no vengo recomendado por nadie no me hacen caso, hablamos a la embajada pero nos dicen que esperemos y esto se está volviendo desesperante porque estamos en un hotel donde diario pagamos 300 pesos más la comida”, relato en medio de mucha angustia.

La familia se encuentra hospedada en la habitación 63 del Hotel San Agustín en Veracruz y pide el apoyo de la ciudadanía para recaudar el dinero y poder regresar a Portugal.