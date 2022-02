Familiares de personas desaparecidas reclaman inacción de la CEB

“Exigimos que la Comisión de Búsqueda cumpla con sus funciones”, decía la pancarta que portaban familiares de personas desaparecidas al protestar en plaza Lerdo para denunciar la dilación de ese organismo para dar con el paradero de sus seres queridos.

Familiares de los hermanos Liliana de 41 años y Sergio de 39 años; y Luis Ronzón de 29 años exigen a la comisión estatal la impostergable obligación de búsqueda de sus familiares “con toda la fuerza institucional disponible y la coordinación institucional necesaria para lograr su localización”.

“Ejecuten sin dilación, incluso de oficio, de forma imparcial, dignificante, exhaustiva, sin estigmatizaciones y permitiendo la participación sin reservas de las víctimas todas las acciones necesarias para determinar la suerte o paradero de las personas reportadas como desaparecidas, bajo la presunción de que están vivas”, señala Marcelo Salinas esposo de Liliana Rueda Daniel y cuñado de Sergio.

Liliana y Sergio Rueda Daniel desaparecieron el martes 16 de julio de 2019 en Córdoba, Veracruz al llegar del estado de Puebla; se sabe que sus empleados fingieran un autosecuestro y al llegar a pagar el rescate no se supo más de ellos; por este caso, al momento hay cuatro detenidos.

Marcelo explica que la Fiscalía General de Puebla se dijo incompetente en el caso dado que la desaparición ocurrió en la entidad veracruzana; pese a que hay cuatro detenidos, explica que no se tiene información del paradero de sus familiares.

Tras imponer un amparo, recuerda que el juez determinó que la Comisión Estatal de Búsqueda tenía 30 días para localizar a Sergio y Liliana lo cual no se ha cumplido.

Nayeli Guarneros esposa de Sergio, exige que la Comisión cumpla con su trabajo pues hay protocolos con los que tiene que cumplir y que se ha negado a respetar, “es incomprensible que a pesar de que un juez federal les diga sí háganlo, ellos no lo hagan”.

“Ellos prestaban dinero, recibieron una llamada donde les decían que sus empleados estaban secuestrados, ellos fueron a hacer el pago del rescate y desde ese día ya no sabemos”.

Luisa Ronzón madre de Luis Ronzón Montiel de 29 años, refiere que aun con el dolor que viven tienen que enfrentarse a la inacción y falta de coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Porque no nada más soy yo, es la familia, las amistades, todos hemos sufrido esta parte y no ha sido nada grato que ellos de pronto dicen ‘los entendemos’ pero no nos entienden, porque si nos entendieran no estaríamos en este momento exigiendo que realicen su labor”.

Sostiene que ha tenido un sinnúmero de reuniones con la titular de la Comisión, Brenda Cerón Chagoya, de forma verbal, además de que ha enviado escritos, pero de ninguna forma han logrado tener respuestas.

Recuerda que la última vez que supo de Luis fue el 9 de enero de 2020, cuando estaba con su novia Perla “N” en una plaza comercial de Córdoba; señala que por una orden de aprehensión se le detuvo el 2 de febrero de 2021 y fue vinculada a proceso por la posible participación en la desaparición de su hijo.

“Todavía no se lleva la audiencia intermedia porque ella promovió un amparo y yo metí el recurso, entonces estamos esperando que se resuelva el amparo para que venga la audiencia intermedia y así se pueda abrir el juicio contra ella”.