Exigen justicia para Irving, joven presuntamente asesinado por policías de Otatitlán

El sábado pasado, presuntamente fue asesinado por elementos de la Policía Municipal de Otatitlán, un joven de 21 años de edad que fue identificado como Irving Alonso “N”, cuando se encontraba aproximadamente a tres cuadras del Palacio Municipal de esa ciudad.

¿Cómo ocurrió el asesinato del joven en Otatitlán?

Se menciona que la persona se encontraba en inmediaciones de conocido salón y habría sido perseguido por una patrulla de los preventivos municipales que supuestamente lo confundieron, por lo que dispararon en varias ocasiones y debido a eso las lesiones que tuvo le provocaron la muerte.

Te puede interesar: Cifras federales de salud revelan alza en violencia física contra mujeres

Es por eso que la familia pide la intervención del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y fue a través de una manifestación que realizaron ayer en las afueras del Palacio Municipal de Otatitlán que se localiza al sur de la entidad veracruzana y a 283 km de la capital Xalapa.

Local ¿Los has visto? Reportan desaparición de dos personas en Veracruz

En redes sociales, la prima de Irving colocó el siguiente texto: "Por este medio me permito informar a familiares, conocidos y amigos, el sensible fallecimiento de mi primo hermano Irving Alonso. Será velado en la calle 20 de Noviembre en el domicilio conocido. Mi primo no murió, a mi primo lo mataron los policías del gobierno municipal de Otatitlán, Veracruz".

En la manifestación dijeron solicitar justicia del gobernador del estado y esperan la intervención del Secretario de Gobernación, Éric Cisneros Burgos, quien es oriundo de ese municipio de Otatitlán; así mismo esperan que las autoridades municipales le den seguimiento y solución al caso en el que se encuentran involucrados los elementos de la Policía Municipal, pues piden no quede impune.

¿Qué otros casos similares han ocurrido en Veracruz?

La madrugada del 9 de agosto, en la colonia Benito Juárez del municipio de Coatzacoalcos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), presuntamente dispararon en contra de dos jóvenes que luego fueron identificados como Alexis “N” y Raúl “N”, quienes viajaban a bordo de un auto en color rojo.

Leer más: Tras las rejas presunto implicado en asesinatos de Poza Rica

La familia pide la intervención del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Esa mañana, los elementos policíacos les habrían solicitado detener la marcha a las dos personas, desarrollándose una supuesta persecución y fue en ese momento que los elementos policiales realizaron detonaciones de arma de fuego que lesionaron de gravedad al joven Alexis “N” de 23 años de edad, estudiante de enfermería en Chetumal, Quintana Roo.

Luego de ser atendido por paramédicos lo trasladaron al Hospital General de la Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero minutos después de su ingreso murió por las graves lesiones que presentó.

Presuntamente fue asesinado por elementos de la Policía Municipal de Otatitlán, un joven de 21 años | Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro

Los elementos de la Policía Estatal detuvieron a Raúl “N” esa madrugada y lo trasladaron a las instalaciones de la Policía Estatal, en donde se mantuvo por 48 horas intervenido, pero luego fue liberado, pues no encontraron pruebas en su contra por su probable responsabilidad en los hechos, lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Las autoridades continuaron realizando las investigaciones que dieron como resultado a la detención del elemento policiaco identificado como José Antonio “N” y fue a través de una orden de aprehensión que realizaron los elementos de la Policía Ministerial.