Familiares y amigos de Rubén Espinosa exigen justicia a 7 años del multihomicidio en colonia Narvarte

"A 7 años seguimos confirmando que en este país no hay verdad y ni hay justicia" afirmó Patricia hermana de Rubén Espinosa asesinado el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte en la Ciudad de México.

Durante la protesta que realizaron este sábado en plaza Lerdo, entre la fotografía de Rubén, flores y pancartas, familiares, amigos y colegas, acusaron que el caso sigue plagado de impunidad, corrupción y autoridades incompetentes, por lo que reiteraron su exigencia de justicia.

"Mañana 31 de julio se cumple un año más del homicidio de Rubén Espinosa y de los feminicidios de Nadia, Alejandra, Mile y Jesenia sin tener avances sustanciales por parte de las autoridades", dijo.

Mientras se realizaba la elección del partido de Morena, el partido en el poder en el parque Juárez, recordó que hace unos días tuvieron un pequeño acercamiento hacia la búsqueda de información, lo que debió haberse desde los primeros días de ocurridos los hechos; sin embargo, "resulta que para las autoridades después de 7 años este es el momento adecuado para ello, momento para iniciar una supuesta investigación".

Y es que dijo que a las autoridades les falta mucho por hacer, dado que pareciera que debido a las exigencias de las familias y para cumplir con su lista de acuerdos, realizaron dicho acercamiento sin ningún avance importante.

"Por otro lado, las autoridades de Xalapa tampoco han mostrado la disposición para arropar dicha investigación y las preguntas serían ¿por qué no colaboran? ¿Acaso ocultan algo? Y aunque la mayoría de nosotros sabemos que la respuesta obligada es que en Veracruz no pasa nada, en realidad sabemos que no es así".

Insistió en que el caso de Rubén Espinosa no es el único del gobierno de Javier Duarte pues son muchas historias las que se conocen y que se siguen repitiendo, "historias que marcan y destruyen familias, que se mantienen aún en la impunidad".

Refirió que es claro que el asesinato de Rubén quedó en una coyuntura complicada por haber ocurrido en Ciudad de México y no en Xalapa por lo que ha sido fácil deslindarse pese a que él fue amenazado y golpeado en la ciudad.

Ante esto exigieron una vez más que la autoridad del estado que abone a la investigación de manera eficaz y eficiente, clara y transparente, "venimos hoy a decirle a Javier Duarte y a Bermúdez Zurita que no les creemos y que no nos cansaremos de buscar la verdad y la justicia para Rubén Espinosa y Nadia Vera, no más mentiras, no más impunidad, justicia por los cinco".