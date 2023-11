Fecha límite: Centros de Verificación deben convertirse a Verificentros

Veracruz, Ver.- El próximo 17 de noviembre es la fecha límite para que los cerca 200 Centros de Verificación que hay en el estado entreguen sus carpetas informativas a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente para ser valorados por la dependencia estatal e iniciar el proceso de conversión a verificentros.

Y es que, en apego a las leyes federales, el pasado 3 de octubre el estado de Veracruz dio a conocer los nuevos lineamientos a través de la Gaceta Oficial del Estado para eliminar la verificación estática y así mudar los Centros de Verificación a Verificentros.

Con esto, todos los propietarios deberán adecuarse a las normas, ya que al ser obligatoria la verificación en el estado, se depende de las normas oficiales federales, las cuales dicen que los estados que tengan una verificación estática tienen cierta cantidad de días para ser verificentros con pruebas dinámicas.

Según las nuevas disposiciones de entrada, los propietarios de los Centros de Verificación deberán contar con un terreno de 400 metros para ofrecer el servicio, en caso que no lo tenga deberán abstenerse a seguir trabajando.

Los que sigan interesados tendrán que buscar un terreno en el mismo municipio de su concesión que no afecte a ningún otro verificentro que ya exista en un kilómetro de distancia a la redonda para que se le autorice el cambio de domicilio.

También tendrán que presentar un proyecto arquitectónico validado por un arquitecto con cédula profesional para asegurar que las instalaciones sean las adecuadas.

Otro aspecto a cubrir consiste en entregar la proyección de estados financieros realizada por un contador para conocer si es redituable la inversión.

De acuerdo al presidente de la Asociación de Verificentros en el estado de Veracruz, Alejandro Huesca Sota, aunque hay casos de propietarios de Centros de Verificación que dejaran perder el negocio por no apegarse a las leyes federales, otros están apostando por invertir apoyados en créditos financieros para continuar ofreciendo el servicio bajo la implementación de los nuevos lineamientos.

“Hay que recordar que el pasado 3 de octubre se publicó en la Gaceta del Estado los lineamientos en donde marca que todos los Centros de Verificación que quieran llegar a la figura de Verificentros tenían 45 días para ingresar una carpeta en la cual nos dan ciertos requisitos para cumplir, el término se vence el 17 de noviembre para que en diciembre se califiquen los proyectos y se aprueben y como todo, hay propietarios que dicen aquí muere, no quiero apegarse y otros que están apoyándose en créditos para hacer las inversiones y seguir en el negocio, si es una inversión fuerte no tengo contabilizado y por temas de seguridad es mejor no dar ni cifras”, argumentó.

Precisó que en el estado de Veracruz hay un total de 80 Verificentros, algunos con tres o cuatro líneas y en muchos casos operan desde 1991, y alrededor de 204 Centros de Verificación que son los que tienen que hacer la conversión porque se les podría retirar la concesión de acuerdo a ciertos requisitos.