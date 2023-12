¿Una cena o viaje? Xalapeños comparten sus planes para el fin de año

La del 31 de diciembre será una noche de contrastes en Xalapa, así lo confirman integrantes de familias, quienes expresan que la fecha importante es Navidad; el 31, dicen, es más festivo, con amistades o fuera de la ciudad para recibir el año nuevo frente al mar o en un lugar distinto.

En cuanto a los alimentos, sí hay quienes confirman que harán una cena tradicional, pero son más los que optarán por comprar algo sencillo, como tacos, pozole o pizza.

“Después de la pandemia y la pérdida de mi mamá, decidimos dejar de hacer la cena de fin de año y mejor viajar. Ahorramos y ahora nos toca ir a Rosarito, la comida es lo de menos”, expresa Gilberto Escamilla Ortiz, profesor con hijos que ya trabajan.

Igual que él, adultos jóvenes que viven lejos de sus familias comparten que el 24 sí lo pasaron con ellas pero el 31 visitarán lugares cercanos, algunos con amigos, y otros aprovecharán la oportunidad de los viajes turísticos grupales.

Son más los que optarán por comprar algo sencillo, como tacos, pozole o pizza | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Yo creo que la pandemia nos vino a dar una sacudida y a intentar vivir de mejor manera. Yo me centraba mucho en el trabajo y en comprar cosas para la casa, pero el año pasado me fui de viaje y ahora también. Me voy a San Cristóbal”, dice Ana Laura Carillo Mendiola, quien tras terminar sus estudios decidió afincarse en la capital del estado.

Algunos de los destinos mencionados por otros entrevistados son Playa del Carmen, Bacalar, Valle de Bravo, Querétaro, Nayarit, Cabo San Lucas y Mar de Cortés.

En familias más tradicionales, con hijos pequeños, “lo importante es inculcarles el valor de convivir juntos; no es opción viajar porque es mucho gasto, pero sí cenaremos. No van a ser más de mil pesos”, dicen.

También declaran que como ya se acerca el Día de Reyes, no van a gastar de más; su alternativa es carne al pastor, pizza, pozole o antojitos, “lo importante es juntarse y pasarla bien”.

El 31 visitarán lugares cercanos con amigos y otros aprovecharán la oportunidad de los viajes turísticos grupales | Foto ilustrativa: Cuartoscuro.com

“Ya nosotros estamos bien gastados. La cena será lo de menos, todo está carísimo y se hará lo que se pueda. El kilo de jitomate está en 45, la cebolla igual, mejor compro un pollo o un kilo de carne al pastor y con eso. Nada más somos cuatro en la casa”, comenta una ama de casa.

En cuanto a quienes sí harán cena tradicional, dicen que por costumbre harán lomo, pierna o costilla, con alguna pasta y ensalada. Unas personas recurrirán a pechugas rellenas.

“Ya el 31 es algo menos elaborado porque no da para tanto; a como pintan las cosas, quién sabe cómo nos va a ir en el 2024”, expresa Mica, mamá de dos niñas, quien ya planeó pasar la tarde del 31 en una pizzería local y acostarse a dormir temprano.