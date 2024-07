“El que debe mucho, sale corriendo”: Noroña sobre el caso de Yunes Márquez [Video]

El senador electo, Gerardo Fernández Noroña afirmó que no hay ninguna persecución contra la familia Yunes y que deben responder a la justicia.

Además, dijo que no dudaría que el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez se haya enfermado como sostiene y que quizá sea del susto de ver la posibilidad de ser aprehendido.

¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña sobre el caso de Miguel Ángel Yunes Márquez?

“El que mucho debe, sale corriendo, la verdad es que los Yunes en general, él y su padre han sido francamente cuestionables su comportamiento, tienen que hacer frente a sus responsabilidades jurídicas y me parece que a estas alturas van a salir de persecución, no, o sea, no hay ninguna persecución en nuestro régimen, nadie persigue, se respetan los derechos de todo el mundo y ellos tienen señalamientos muy fuertes a los que deben hacer frente a la justicia”.

Negó que se trate de venganzas políticas y remarcó que el Poder Judicial no responde a las autoridades, pues lo que se busca es que sea independiente, autónomo y que imparta justicia.

“Y el que actualmente está es evidente que no, o sea, que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de influencia, no hay ninguna represalia, no hay nada, ellos tienen que hacer frente a sus responsabilidades”.

Expuso que es probable que Yunes Márquez del susto se haya enfermado, “de ver la posibilidad de que se vaya al fresco bote, a lo mejor si se le alteró la presión, no tendría yo duda de ello”.

En otro tema previo a los “Diálogos Nacionales, Reforma al Consejo de la Judicatura Federal”, dijo que ya dialogó con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y compartieron su preocupación respecto a la unidad del movimiento.

“Yo ya lo hice público, lo único que le pedí yo, a esta hora, no conozco el despacho del presidente del Palacio Nacional, lo único que le pedí fue conocer el despacho, voy a ser senador de a pie, es mucha honra, voy a recorrer el país, de hecho, lo estoy recorriendo, pero a partir del primer fin de semana de septiembre una vez que haya tomado protesta como senador, lo voy a recorrer en mi función de senador”.

Sobre los foros de discusión en torno al Poder Judicial dijo que lo harán es una revolución y que México será a ser el primer país del mundo en el que, el Poder Judicial se eligen las personas juzgadoras por el pueblo.

Gerardo Fernández Noroña afirmó que no hay ninguna persecución contra la familia Yunes y que deben responder a la justicia | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Es una revolución, horita hoy, pues, el parcial de carrera judicial, claro, de carrera judicial, va, que lo vota el pueblo y si lo vota va a ser juez y a los nueve años podrá volver a ir, pero vamos a abrir, hoy que es el día de los abogados, abogados muchas felicidades, muchos abogados y abogadas que no tenían oportunidad, que estaba cerrado el Poder Judicial y se abre, se va a poder inscribir prácticamente cualquier persona que tenga carrera de derecho y va a poder hacer una carrera siempre refrendado por el pueblo”, agregó.

