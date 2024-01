Oposición sin recursos para ganar elecciones ni debates, asegura Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, vocero de la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que la oposición no tiene recursos para poder ganar en las elecciones ni en los debates que desarrollará el INE.

Al dar un mensaje en el cierre de precampaña de representante de los partidos Morena, PVEM y PT, realizado en la plaza cívica 18 de Marzo de Poza Rica, arremetió contra la oposición al señalar que han actuado de manera “corrupta y clasista desde hace años”.

En defensa del proyecto de Sheinbaum Pardo, señaló la precandidata participará en tres debates electorales, sin teleprompter y sin chícharo, donde “hará pomada” a la precandidata del frente Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Habrá tres debates sin teleprompter, sin chícharo, sin nadie que le diga cómo le va a hacer. (Claudia Sheinbaum) la va a ser pomada (a Xóchitl Gálvez). Después del primer debate ya no va a querer otro. Va a decir: ya no me hagan caso, ya no quiero debatir”, mencionó.

Además, criticó el planteamiento del precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien propuso que haya 13 debates durante el proceso electoral.

“Ya está pidiendo que haya un debate diario, tres veces al día, antes y después de cada alimento. Por más debates que haya, nos van a hacer lo que el viento a Juárez, el pueblo ya decidió que la cuarta transformación debe continuar”, dijo.

Asimismo, argumentó que Morena es un movimiento de personas que buscan defender la patria y continuar sirviendo al pueblo.

“Nosotros somos un movimiento de personas libres y no necesitamos permisos para defender a la patria para servir al pueblo de México, a quien nos debemos es al pueblo, sí hay quien nos manda, es el pueblo de México, es a quien representamos y lo servimos con patriotismo y con honor”, comentó.

En su opinión, el frente opositor no tiene cartas ni elementos para defenderse, por lo que incurren en actos de desesperación basados en las críticas de los actos que “se han hecho bien desde lo federal”.

“Es un frente guango de derecha, tenemos que mandarlo al basurero de la historia, aunque de ahí también podrían ser expulsados”, expuso.

Finalmente, pidió a los militantes salir a las urnas y defender con votos el trabajo que se ha hecho desde la Cuarta Transformación.

“No nos van a ganar, pero ustedes que son los ciudadanos deben ser quienes defiendan el trabajo que se ha llevado a cabo con esta Cuarta Transformación y desde todos los espacios posibles”, agregó.