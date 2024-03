Tía de Omar y Dora asegura que son inocentes, piden ayuda para que se haga justicia

Xalapa, Ver.- La tía de Omar y Dora a quienes crió como hijos, detenidos el 6 de marzo en Tlapacoyan por la Fiscalía General del Estado y recluidos en el penal de Jalacingo por los presuntos delitos de privación de la libertad en agravio de dos menores de edad, Gloria Agavio Alonso, los defendió de las acusaciones en su contra pues asegura que la detención es ilegal y que son inocentes.

Recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que ambos son investigados por privación de la libertad de dos menores de edad huérfanos, además de abuso de menores y una probable explotación infantil que podría ser laboral o de trata.

Sin embargo, su tía en conferencia de prensa de este miércoles dijo que con golpes fueron obligados a autoincriminarse. Expuso que su hijo Omar, de 26 años es autista y fue golpeado tanto que comenzó a convulsionar.

“Omar es autista y con la golpiza que le dieron lo dejaron mal, le pegaron mucho en su cabeza, su abdomen y convulsionó de la golpiza que le dieron los ministeriales para obligarlo a confesar que era secuestrador, que se había llevado a los niños y él decía que no sabía de qué niños le hablaban. A Dora a metieron a un cuarto oscuro y la comenzaron a golpear y arrastrarla, recibió más de 20 golpes en la cabeza para obligarla a que dijera y ella dijo que no diría algo que no hizo, a puro golpe le sacaron que firmara la denuncia”.

Agregó que los dos hermanos jamás habían visto a los dos menores de edad por los cuales son señalados.

Gloria aclaró que crio desde recién nacidos a Omar y Dora, debido a que su hermana y madre trabajaba en Jalisco para mantenerlos, “para mí son mis hijos, mis chamacos, los he criado siempre”.

"Investiguen y verán que ellos no son culpables de nada, ni tienen amistades que anden con esas cosas que venden ni nada, ni antros ni nada, ellos del trabajo a la casa, no se meten con nadie, por eso les vengo a pedir que investiguen bien".

Dijo que sería injusto que sus sobrinos que son como sus hijos paguen 30 o 50 años de cárcel por algo que no hicieron.

"Me dijo eso un abogado, yo no tengo dinero y ha sido pura sacadera de dinero. Yo sentía que la vida se me acababa cuando dijeron eso, cómo es posible que le van a dar tanto si no han hecho nada. Pido que se aclare, que busque, que se investigue porque nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos, vengo por la verdad, si no fueran inocentes yo no estaría aquí".

Señaló que mientras Omar tiene la condición del espectro autista, Dora es madre de familia de una menor de 16 años, y los tres habitan en un cuarto rentado en la colonia Francisco Villa.

Refirió que Omar trabaja en el taller mecánico de su tío y Dora vende tortas a orilla de carretera que conduce al municipio de Martínez de la Torre.

Agregó que en la carpeta de investigación aparece que los niños aparecieron “por las gaseras y escondidos en un poste dijeron ‘ay es que nos tenían en esa casa’ y aparece que los niños llamaron a su abuelita de un teléfono a decirle ‘el güero me lleva, me lleva”, pero ese teléfono lo encontraron por la calle de los bares y cuando llamaron estaba en un cuarto de la calle Zamora distinta a donde viven sus sobrinos, “no sé por qué los mezclaron con eso qué pasó”.

“Yo nunca vi que tuvieran niños en la casa, y los acusan que tenían niños encerrados, el vecino ya dijo ‘aquí nunca hubo niños’ aquí no hay niños, la única niña es la hija de ella (Dora) tiene 17 años, de ahí nunca hubo niños, no entiendo por qué los acusan a ellos al señor presidente le pido su ayuda”, dijo.

Expuso que incluso hay testigos que afirman que tanto Omar como Dora estaban en otros puntos de donde ocurrieron los hechos.