Gobernador asegura que no conoce al diputado Sergio Gutiérrez Luna

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, no ha realizado activismo en Veracruz, por lo cual no lo conocen.

En conferencia de prensa, manifestó que el legislador ni siquiera es de Veracruz, por lo que su labor en la entidad es actual y no desde hace años, como la que han realizado los fundadores del movimiento de Morena.

Local Destaca Sergio Gutiérrez presupuesto adicional de 8 mil 600 mdp para Veracruz

El mandatario celebró que sea representante de Morena en la Cámara, pero le pidió que se ponga a trabajar en la Ciudad de México y que impulse la Reforma Eléctrica, así como la aprobación del presupuesto, antes de andar por giras en Veracruz.

Al ser cuestionado sobre las constantes visitas del legislador en Veracruz, aseguró: no lo conozco, sé quién es, conozco su figura, hemos coincidido, pero no lo conozco y no puedo hablar de sus acciones.

“Lo que le pedimos al legislador es que si busca trabajar por Veracruz que lo haga desde abajo para que los ciudadanos lo conozcan, pues él nunca ha trabajado por impulsar el movimiento de izquierda en la entidad”, expuso.

Recordó que el legislador llegó a Morena después de militar en el PAN y el PRI, mientras que su esposa sigue militando en Acción Nacional.

“Llegó a por la vía plurinominal por el Estado de México, no es alguien que represente a Veracruz”, expresó.

Reiteró su llamado al legislador para que la Reforma Eléctrica sea aprobada en la Cámara de Diputados, ya que, dijo, se trata de un acto que va a beneficiar a toda la población.

“Si es presidente de la Mesa le encargo que apruebe la Reforma Eléctrica y del presupuesto yo sé quién lo manda, él poco ha hecho por la izquierda en Veracruz, nunca participó cuando sufrimos represión”, comentó.

Al respecto, mencionó que entre los verdaderos dirigentes y luchadores de izquierda en el estado se encuentran: Uriel Flores Aguayo, Gloria Sánchez, Manuel Huerta, Arturo Herviz, Domingo Martínez Reséndiz y Rocío Nahle.

“Todos estos personajes estuvieron desde el inicio, lucharon y defendieron los principios de Morena, estuvieron en los actos de represión, de verdadera lucha, revisando no encuentro el nombre de Sergio Gutiérrez Luna, perdón”, agregó.