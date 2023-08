Construcción de la autopista a Poza Rica dañó 122 casas; protestan ante la FGE

Habitantes de Alto Lucero se manifestaron ante las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta capital para exigir que se proceda en contra de la constructora de la autopista Cardel-Poza Rica tras sostener que 218 viviendas sufrieron daños durante el desarrollo de la obra.

Érika Montes y Diana Andrade, afectadas, precisaron que la constructora pagó los daños de 96 casas, mientras que las otras 122 siguen sin ser atendidas.

¿Dónde se encuentran las viviendas dañadas?

Las viviendas se encuentran en los poblados Santa Ana, Santander, La Defensa y Miramar.

¿Qué acciones causaron daños en las viviendas?

También señalaron que cuando la compañía empezó la construcción de la autopista se registraron varias explosiones como parte de la obra, lo que causó cuarteaduras en paredes pisos, lozas y algunos hundimientos.

Según ellas, algunas de las casas ya no son habitables, pero sus moradores no han dejado de utilizarlas porque no tienen adonde ir.

Los daños fueron detectados entre 2017 y 2021 y los agraviados presentaron una denuncia ante la FGE, lo que obligó a la constructora a responder por los daños.

Sin embargo, reiteraron que no a todos los damnificados se les ha dado la atención que demandan, por lo que decidieron manifestarse pacíficamente hoy ante la FGE para solicitarle que proceda en contra de la empresa.

También dijeron que la Fiscalía General del Estado cuenta con un peritaje oficial, que deberá ser considerado como parte de las evidencias.

La manifestación inició alrededor de las 9 horas, cuando un grupo de personas afectadas por las explosiones se plantó en el camellón de la avenida Arco Sur, ante la FGE, para exigir ser atendidos.





El abogado de los damnificados fue recibido por autoridades ministeriales, quienes le garantizaron que a partir de la semana que viene se agilizaría el proceso. La protesta terminó alrededor de las 10:20 horas.

Sin embargo, los inconformes señalaron que en caso de que la FGE no los apoye bloquearán la autopista Cardel-Poza Rica, a la altura de Totomoxtle, durante la semana que entra.