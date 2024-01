Población de Colonia 6 de Enero se dice beneficiada por tienda comunitaria

La Colonia 6 de Enero, de la ciudad de Xalapa, es una de las localidades de México que cuenta con una tienda comunitaria Diconsa, en la que ofrecen productos de canasta básica a menor precio, como el maíz, frijol y arroz, alimentos que más compran las personas.

En el país son más de 25 mil tiendas Diconsa que se encuentran en zonas rurales y semiurbanas que tiene como objetivo apoyar a las ciudadanía, punto que cumplen, dijo Gregorio del Moral Conde, quien atiende junto a su esposa Nely Vázquez Viveros una desde hace 3 años.

Doble Vía Con venta de velas aromáticas Mauricio busca la estabilidad económica en Xalapa

"Esta tienda comunitaria es para subsidiar la canasta básica de la población, para que se vean beneficiados con bajos costos, como por ejemplo, el maíz, frijol, arroz, azúcar, aceite, entre otras cosas. Aquí es un poco más bajo que en tiendas normales”, expresó.

Detalló que tiene 3 años con su esposa de estar al frente de la tienda y que en ese lugar el local cuenta con más de 20 años, “y ahora nosotros nos hacemos cargo”, dijo.

Expresó que la gente la acepta muy bien, pues encuentran precios más baratos, “como el maíz y el frijol que más buscan, porque el frijol está por las nubes en las tiendas y aquí está en 18 o 20 pesos dependiendo; el maíz de 7.50 a 8.50 va variando, pero es mejor el precio aquí”, afirmó.

La Colonia 6 de Enero es una de las localidades de México que cuenta con una tienda comunitaria | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Otro de los beneficios que ofrece la tienda, dice es que organizan tandas, “y la gente va aportando semanalmente cierta cantidad, hay tandas de 500 y 300 y se llevan su mercancía y van pagando a plazos”, comentó Gregorio del Moral.

Explicó que su esposa cada martes realiza pedidos y que desde Coacoatzintla les surten, además tratan de tener siempre lo que más piden las personas que es el maíz, frijol y arroz.

Otros productos que también solicitan los compradores son el papel de baño, Galletas Marías, azúcar, pero principalmente maíz.

Local 2024 será un año difícil en materia económica por elecciones: Canaco

“La gente cuanto no encuentra maíz se enoja, porque luego no nos surten del almacén, esa es la situación, pero tratamos de que haya siempre y no falte”, indicó.

Expresó que en ésta semana no hubo frijol, pues no les surtieron: “ahorita que llevan sus tandas están pidiendo el frijol, qué cuándo llega; el mes pasado hicieron inventario en el almacén y no nos surtieron, entonces como no nos surtieron no tenemos y la gente está preguntando que cuándo llega”.

Gregorio del Moral Conde, atiende junto a su esposa Nely Vázquez esta tienda desde hace 3 años | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Piden comprar en tiendas comunitarias

“Asistan a las tiendas comunitarias son un gran apoyo para las familias desde su creación, la tienda comunitaria ha sido precisamente para la comunidad para su desarrollo, porque algunos insumos son económicos”.

“Esta tienda comunitaria brinda apoyo a las personas que viven aquí y aquí nosotros tratamos de que siempre haya maíz, frijol y arroz para que a la gente no le falte”.

Otro de los beneficios que ofrece la tienda, dice, es que organizan tandas | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Lista de precios de los productos básicos

Algunos de los precios por kilogramo de la tienda son frijol, 18 o 20 pesos; maíz entre 7.50 a 8.50 pesos; arroz envasado, 18.50 pesos, azúcar, 29 pesos.

Aceite de 946 ml, 49.50 pesos; atún dorado, 11.50 pesos; sardina 425 g, 30 pesos; leche Marsella, litro 17 pesos; sal La Fina, 13 pesos; avena Granvita 400 g, 11 pesos; sopa La Moderna 200 g, 8 pesos, harina de trigo San Blas kg, 17 pesos.

Además chocolate Celgamex 400 g, 26.50; galletas Marías 170 g, 10.50; galletas de animalitos 800 g, 36 pesos; jabón de tocador Tepeyac 150 g, 12 pesos; jabón de tocador Rosa Venus, 150 g, 12 pesos; detergente en polvo Celgamex, 1 kg, 22 pesos y pasta dental Colgate 50 ml, 12.50.