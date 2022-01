¿Habrá rosas para San Valentín?, producción mermada por las heladas

El 14 de febrero de 2022 podría pasar a la historia como uno de los más especiales ante la escasez de uno de los regalos más populares, las rosas, cuya producción está mermada por las heladas.

Lo mencionado lo exponen vendedores de esta flor, quienes comparten que en 2022 ya hubo un aumento de precio de entre el 70 y 80 por ciento y aún se espera un incremento mayor.

Actualmente, en mercados y algunas colonias de la ciudad la docena de rosas rojas pasó de 70-80 pesos a 120-130 pesos, pero en floristerías alcanza los 350-400 pesos en ramo sin follaje; un arreglo diseñado por florista con la misma cantidad de rosas puede aumentar su valor hasta los 800 pesos.

Al rememorar cómo ha variado el precio durante la crisis sanitaria y las afectaciones por las bajas temperaturas y heladas, la vendedora María Gisela Toledano expresa que sí es preocupante el alza, sobre todo porque al problema se suma la disminución del poder adquisitivo.

Con 45 años dedicada a vender flores en el mercado Jáurequi, piensa que el próximo Día de San Valentín no será como los anteriores: “Casi no habrá rosas y las que haya serán muy caras”.

Combinadas con otras flores, María Gisela tiene arreglos desde 120 hasta 350 pesos, precios similares a los que manejan quienes tienen establecimientos en la avenida Xalapa o puestos en los mercados San José y Los Sauces.

El costo, precisa el vendedor Carlos Martínez Alvarado, también variará dependiendo del color de las rosas. Así, la docena de las blancas, por requerir más cuidados y tender a marcharse, por muy barata se encuentra en 150 pesos.

OPCIONES

La florista Marijose Fernández Valladares apunta que en su caso no puede dar precios tan bajos porque incluye bases de distintos materiales y tamaños, más follajes y costo por el diseño.

Lo más barato sería un ramo de 25 rosas sin follaje, en 550, sin embargo, en búsqueda por más alternativas, indica que la opción es disminuir el número de rosas.

“Incluimos chocolates, globos, dulces, vinos, muñecos o cualquier otro complemento que anime a los clientes a optar por ‘obsequios más completos’”, expresa.

En la capital del estado ya también hay quienes apuestan por arreglos con compostajes biodegradables. Así, 50 rosas en cajón redondo o hexagonal tienen un costo de entre mil y mil 150 pesos.

Aquella persona que desee algo especial para el 14 de febrero ya puede hacer su pedido en las distintas florerías, donde las orquídeas también son de las más solicitadas, pese a su alto costo.

María Gisela Toledano comparte que las heladas afectan prácticamente a todas las flores, entre las excepciones están los girasoles, que además de estar de moda, resultan una buena alternativa.

Un ramo de seis girasoles medianos, con follaje y acompañados de otras flores no rebasará los 200 pesos. Otra opción es acudir al parque “Doña Falla”, sugiere Lourdes Ramírez, quien comenta que en esta temporada hay quienes regalan plantas.

Ella mantiene a la venta orquídeas, suculentas y otras variedades, con la ventaja de tener un periodo de vida más largo, dependiendo de los cuidados que cada persona le dé.

Pese al panorama, los entrevistados coinciden en que su principal característica es mantenerse positivos, con la fe en que mejoren las ventas, tal y como había sucedido en el segundo semestre de 2021, cuando tuvieron una mejoría en comparación con el primer año de la pandemia.

Su resiliencia es a prueba de todo, pues señalan que el comercio en línea también les ha dado duros reveces.

Flores aumentarían sus precios para el 14 de febrero

Córdoba, Ver.- Pese a que las ventas del 14 de febrero para los floristas del Mercado la Isla no son las mejores o las más fuertes, proveedores han aumentado los precios hasta en un 30 por ciento perjudicando la economía de los vendedores, manifestó la señora María Luisa, vendedora de la zona.

“La flor encarece por los fríos, como apenas pasó diciembre en esa fecha fue cuando sacan la mayor parte de la flor que se produce y hoy vemos que se escasea y encarece, al menos para mí la venta del 14 de febrero no es negocio porque no regalan flores por lo caro y no hay dinero como para echarlo a perder en tres días”.

El incremento en el precio de la flor por parte de sus proveedores podría llevarlos a buscar mejores ofertas que les representen gastos no contemplados como salir del estado para buscar lo bueno, lo bonito y lo barato; han tenido que elevar un poco el precio del producto final.

“Estamos a la orilla de la ciudad y la poca gente que llega hasta la central y los que nos conocen saben dónde nos ubicamos, pero cuando estábamos en el centro un arreglo mediano lo llegábamos a dar en 60 pesos acá está en 50 pesos”.

Recalcó que la ciudadanía desconoce que el precio de la flor ha subido y cuando se trata de comprar los clientes buscan lo económico.

Doña María Luisa dijo que el 14 de febrero no es venta alta para ellos, ya que son pocas las personas que regalan flores, “trabajaremos normal, cada flor tiene su precio, las rosas anteriormente el rollo estaba en 150 pesos ahora desde diciembre está llegando arriba de 200 pesos, tenemos que comprar porque los que buscan eso quieren”.

