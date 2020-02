Hasta 4 horas esperan maestros a padres para recoger a sus hijos en escuelas

El director de la Escuela Primaria matutina “Manuel de Boza”, Luis Fernando Lima Quiroz, reveló que hay maestros que han esperado hasta cuatro horas después de su hora de salida, esperando que el padre o madre de familia recoja a su hijo, argumentando, en muchas ocasiones, el tráfico de la ciudad.

“La maestra que está en subdirección trabaja en la tarde, ella ha tenido que entregar niños de la mañana que sus papás vienen hasta las 4 de la tarde a recogerlos y nosotros hacemos mucho hincapié en los padres en que respeten los horarios porque algunas maestras trabajan doble plaza”, indicó el director de la primaria.

Aunque la mayoría se disculpa por la demora de la que culpan al tráfico, en muchos casos es repetitivo y hasta han llegado a decir que, “se me olvidó mi hijo”. “En alguna ocasión he escuchado la expresión se me olvidó mi hijo, yo digo, cómo, tan ocupado estaba que no se acordó que tiene un hijo que tiene que venir a traer”, criticó Lima Quiroz.

Dijo que su responsabilidad va más allá de la puerta de la escuela y el protocolo que siguen es que los niños se entregan directamente a sus padres.

“Los niños salen con las maestras, las maestras los bajan los llevan formados a los portones y les van entregando a los papás o tutores del niño”, señaló.

Cuando se da el caso de una mamá que no puede acudir se le pide que por escrito autorice a las personas que pueden asistir. “Tienen que mandar un documento por la mamá del niño donde especifica quién recibirá al menor y viene acompañado de la credencial de elector de la persona que va a venir a recoger al niño. Nosotros no le entregamos ningún niño a nadie que no venga bien señalando o identificado”.

Los 166 alumnos del turno vespertino de 8 a 12:30, dijo, están fuera de peligro, pues además cuentan con una bitácora en la que especifican cada situación que el menor vive.

LA MAYORÍA SON PUNTUALES: DIRECTORA

La directora de la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen”, Eloísa Constantino Morales, dijo que en esa institución, a la hora de salida, los alumnos bajan con sus maestros de grupo formados y son entregados en las tres puertas del plantel a sus padres o tutores.

Primer grado sale 12:20 de un lado, segundo del otro y tercero del otro y 10 minutos después sale cuarto, quinto y sexto entonces cada grado tiene su puerta asignada, se los entregan a los padres de familia y se retiran con sus hijos porque somos una población de más de 600 alumnos, por eso damos ese margen de 10 minutos.

Aunque la mayoría de los padres son puntuales, cuando alguno demora, el pequeño es llevado a la Dirección, se le llama al tutor, “llega corriendo a disculparse y no le vuelve a pasar en todo el año porque entendemos que estamos en el centro de la ciudad, el tráfico y todo”.

Sin embargo, algunas mamás aseguraron que en las escuelas públicas, la responsabilidad de recoger a tiempo a los estudiantes es únicamente de los padres. Dijeron que no se le puede culpar a los maestros o a los planteles educativos por lo que puede pasarle a sus pequeños a la hora de salida si el papá no se responsabiliza de recogerlos en el momento que corresponde.

Incluso señalaron que cuando no pueden recogerlo sus padres, tienen que avisar por escrito que alguien más lo hará para evitar riesgos. “Creo que eso no se tiene que preguntar en las escuelas públicas porque aquí los papás tenemos la obligación de ver por nuestros hijos, son nuestros hijos, por qué vamos a culpar a los maestros”, dijo una de ellas quien prefirió no dar su nombre.

Incluso recordó que hay escuelas cuyos docentes y directivos, desde el inicio del ciclo escolar, dialogan con los padres y se establece que el trabajo con los menores es una responsabilidad compartida y que se deben ajustar a ello.

ADVIERTEN DE SANCIONES A MAESTROS

Los maestros de nivel básico del estado de Veracruz tienen la indicación de que no pueden sacar a ningún estudiante de su plantel educativo aunque no llegue el padre o tutor a recogerlo para no ponerlo en riesgo; de lo contrario, podrían ser acreedores a una sanción administrativa o hasta el cese.

Pero la responsabilidad es compartida, admitieron algunas madres de familia, que aseguran que no pueden culpar a los maestros por retrasos de los padres con sus propios hijos al recogerlos en las escuelas.

Y es que hay planteles, donde el docente tiene que esperar casi cuatro horas después de la hora de salida para que se recoja a los estudiantes pues muchos padres ven a la escuela como “guardería”, lo que es una triste realidad, dijo un director.

“Es algo que es reiterativo y también decir que es el valor de los diferentes maestros, que tenemos en el estado en el que tú no puedes como docente irte sin ver que han llegado por todos tus estudiantes”, dijo el secretario de Educación Zenyazen Escobar García.

Sostuvo que aunque en ello se incluye a los estudiantes de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria, los docentes del nivel medio superior también están al pendiente de sus alumnos al salir de las aulas.

“Reiteramos que está contemplado en la propia ley del estado y seguiremos trabajando con nuestras maestras y maestros para que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones”, dijo al referirse al caso del asesinato de la pequeña Fátima en Ciudad de México.

Detalló que cuando un padre no llega al plantel a recoger a su hijo a tiempo, lo que se debe hacer como maestro es recurrir al DIF; no obstante si lo traslada a esas instalaciones y en el camino ocurre algo, puede incurrir en una responsabilidad legal el docente. “A través del área jurídica, a través del Congreso, de la Comisión de Educación, vamos a ver cómo seguir esta ruta en la cual podamos como tal ver qué es lo que procede cuando un padre no llega, pero lo inmediato es, y todos los maestros lo tienen claro, que no pueden dejar al niño o sacarlo de la institución”, dijo. La Ley del estado de Veracruz establece que son atribuciones de las autoridades educativas estatales, en la impartición de educación para menores de edad, tomar las medidas que aseguren al estudiante la protección y cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social.

“En caso de que las autoridades de educación, tengan conocimiento de que algún educando sea víctima del maltrato infantil o de cualquier delito que ponga en riesgo su vida e integridad física o psicológica deberán de inmediato hacerlo del conocimiento de la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes de conformidad con el protocolo de actuación de la SEV”, dijo.