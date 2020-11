Hay que sumar y unir fuerzas: David Velasco

Xalapa, Ver.-El empresario xalapeño David Velasco Chedraui aseguró que en política hay que sumar y unir fuerzas para mejorar las condiciones de vida de la población.

Esto lo expresó luego de reunirse con el dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, con quien, se indicó, dialogó sobre los problemas de Xalapa.

Señaló que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas, porque lo que importa y es urgente es atender la terrible crisis económica por la que atraviesa Xalapa por la pandemia del Covid-19.

“Ya fui alcalde, conozco sus problemas, la gente que me busca de las colonias me cuenta de sus problemas, de la grave situación de desempleo”, indicó el empresario. David Velasco Chedraui indicó además que se ha reunido con líderes de diversos partidos políticos y expresó que está a favor de una alianza entre partidos para mejorar las difíciles condiciones que atraviesa Xalapa.

“Creo que en política hay que sumar y unir fuerzas“, remarcó.

Comentó que es posible una alianza entre PAN, PRI y PRD. “Van bien las pláticas entre los dirigentes, por lo que he escuchado y me he enterado y creo que es lo más importante para la próxima contienda que sí haya coalición".

Por otra parte, Velasco Chedraui se refirió a que es necesario tomar las medidas sanitarias para disminuir los contagios del Covid-19 para que ya no haya cierre de establecimientos.