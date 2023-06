Hay una deuda con familias de periodistas desaparecidos y asesinados: Griselda Triana

Veracruz, Ver.- El estado mexicano tiene una deuda con las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos, porque no hay acceso a la justicia y han pasado al olvido, dijo Griselda Triana coordinadora nacional de la Red de Tejidos Solidarios de Familias de Periodistas Desaparecidos y Asesinados.

Resaltó en ese contexto, el compromiso que contrajo el gobernador, Cuitláhuac García, hace algunas semanas con las familias de periodistas asesinados, de ofrecer una disculpa pública que sería realizada el 7 de junio, misma que nunca llegó.

“Un ejemplo claro de ello es el compromiso que el gobernador del estado de Veracruz, hizo hace algunas semanas, con las familias de periodistas, no se cumplió, el gobernador de Veracruz, hace unas semanas se comprometió a ofrecer una disculpa pública a los familiares de periodistas desaparecidos y asesinados y no se cumplió, la fecha era el 7 de junio, entonces obviamente no ofreció ninguna disculpa pública ni notificó a las familias porque no se llevó a cabo este acto”, comentó.

De la misma manera recordó que hace varias semanas familiares de comunicadores ejecutados y representantes de organizaciones no gubernamentales, se reunieron con el mandatario en Casa Veracruz, en donde se comprometió con ellos a realizar esa acción que finalmente no llevó a cabo.

La activista dijo que esto solo habla que para las autoridades las familias de periodistas asesinados son un cero a la izquierda.

Es de señalar que además de ser coordinadora nacional de la Coordinadora Nacional de la Red de Tejidos Solidarios de Familias de Periodistas Desaparecidos y Asesinados Griselda Triana se identificó como esposa de Javier Valdez, periodista asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán.

Quienes forman parte de la Red de Tejidos Solidarios de Familias de Periodistas Desaparecidos y Asesinados

La red está compuesta por familias de diferentes estados, como Michoacán, Sinaloa, Sonora y Oaxaca, entre otros. Actualmente, hay 11 familias que forman parte de ella.

Lamentó en ese tenor que persistan los asesinatos, las agresiones y el desplazamiento de periodistas que ejercen su derecho a informar.

De acuerdo a la activista, la mayoría de las amenazas, agresiones y asesinatos son perpetrados por funcionarios públicos en lugar del crimen organizado.

“Tanto Artículo 19 como Reporteros Sin Fronteras han documentado que la mayoría de las agresiones provienen de servidores públicos, seguidas por el crimen organizado. La mayoría de los periodistas amenazados son víctimas de funcionarios públicos”, afirmó.

Destacó que la Red de Tejidos Solidarios de Familias de Periodistas Desaparecidos y Asesinados, estará acompañando a todas las familias que lo requieran, sobre todo de cumplir con los compromisos que se hacen.