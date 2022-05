Rinden homenaje al veterinario Raúl Barranco

Xalapa, Ver.- Por una vida dedicada a ayudar a los animales y por inspirar a jóvenes a trabajar por el bienestar de los seres con quienes compartimos espacio, activistas rindieron homenaje al veterinario Raúl Barranco Salazar.



"No me equivoqué al elegir carrera porque he podido servir a los animalitos y a evitarles sufrimiento", expresó el médico que acumula 31 años de servicio.

Originario de Xalapa, lamenta que aún falte mucho por hacer para evitar que perros y gatos vivan en condición de calle, sufran abandono o sean envenenados.

El médico opina que hace falta más empatía y personas convencidas de que lo que se hace debe ser en bien de los demás y no solo por un bien personal.

A sus 56 años de vida, cree que dar sin esperar nada a cambio y evitar dañar a los demás son las mejores acciones para un mundo mejor, tanto para los seres humanos como para los animales.

Tras haber enfermado de Covid-19, expresa que hoy sabe que trabajar en el sector salud implica más responsabilidad de la que pensaba. Rememora que cuando necesitó un médico no lo hubo y tampoco recibió atención hospitalaria.

Fue uno de sus amigos, Víctor Tobías, quien se hizo cargo del oxígeno, gracias a lo cual hoy continúa desempeñando una profesión que le ha dado satisfacciones y la oportunidad de conocer a personas que comparten los mismos valores.

Agradece a su familia el apoyo brindado, aun cuando en su casa no había los recursos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Hijo de Pascual Barranco Rodríguez y Ofelia Salazar Pale, el médico cree en la importancia de la cultura del esfuerzo. En su caso, agradece a su familia el apoyo brindado, aun cuando en su casa no había los recursos.

“Vivía una situación muy precaria. Mi padre era carpintero y mi mamá, ama de casa, pero para irme a Veracruz a estudiar, mi papá trabajó el doble y mi madre empezó a vender chiles rellenos y tortillas hechas a mano”.

Emocionado, expresa que gracias a esos esfuerzos él comprendió desde joven que se debe valorar a las personas que lo dan todo por uno. También, que no cabe el egoísmo, “hay que regresar lo que uno recibe”.

El veterinario, quien hoy cuenta con el aprecio de activistas, académicos y dueños de los animalitos que han sido sus pacientes, afirma que todo lo que tiene se lo debe a sus padres y a los animales.

El médico ha hecho campañas de esterilización a bajo costo y otras gratuitas, como la que está por realizarse el próximo 22 de mayo | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Menciona que a las nuevas generaciones se les debe inculcar el respeto a los demás, algo que dice haber sembrado en sus hijos, Cinthya Barranco García, quien es educadora, y Alexis, que está por concluir también la carrera de veterinario.

Martha Alarcón, Yolanda Méndez Grajales, Álix Reyes Conde, Lourdes Jiménez Mora e invitados coincidieron en destacar el profesionalismo del veterinario pero sobre todo su calidad humana y el no ser uno más de los que lucran con el dolor de los animales.

El médico ha hecho campañas de esterilización a bajo costo y otras gratuitas, como la que está por realizarse el próximo 22 de mayo. Son 400 y se harán en las colonias Ferrer Guardia, Revolución, Veracruz y Del Moral.

Afirma que todo lo que tiene se lo debe a sus padres y a los animales | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Previo al homenaje a quien atiende en Mártires 28 de Agosto 172-A, profesionales, activistas y público en general hablaron de llevar al ámbito educativo el cuidado y protección de los animales.

Apuntaron que en material animal, el trabajo debe ser interdisciplinario, no limitarse solo al activismo y la información.