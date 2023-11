Llegada de huracán Otis evidencia necesidad de reforzar acciones de prevención

Los efectos del cambio climático ya están presentes y el huracán “Otis” evidencia la necesidad de destinar mayores recursos para mejorar los sistemas de alerta temprana en las zonas costeras del país e intensificar acciones de prevención, mitigación y adaptabilidad, opina la científica Gabriela Díaz Félix.

La profesional de las Ciencias Atmosféricas e Ingeniería Energética de la Universidad Veracruzana declara que la tendencia para el futuro es que estos fenómenos se presenten cada vez con mayor frecuencia, y Veracruz no es la excepción.

¿Cuántas personas fallecieron en Acapulco tras el paso del huracán Otis?

En entrevista tras la llegada de “Otis” a Acapulco y con el dato oficial de 47 personas fallecidas y 56 personas no localizadas, la científica reitera la necesidad de que los tomadores de decisiones inviertan en una mejora en los observatorios, tanto en el centro como en las zonas de costa, que en los próximos años serán las más afectadas.

“Hay que mejorar la calidad de los equipos, aumentar los radares y las estaciones meteorológicas automáticas, así como darles mantenimiento para lograr en conjunto una mejor red de observaciones meteorológicas y también una mejor calidad en los datos”, indica.

Subraya que se deben actualizar todos los sistemas de monitoreo y aumentar el número de ellos en el país, además de incrementar el monitoreo con vuelos de reconocimiento para los ciclones tropicales y reestructurar o crear políticas públicas que permitan una adecuada gestión integral de riesgo.

Aguas cálidas

Menciona que los huracanes con un comportamiento anómalo, como es el caso de “Otis”, cuentan con estudios recientes y aún es difícil saber cuáles son sus variables. También se complica el pronóstico.

Hasta el momento, los estudios revelan que tres de los factores para este comportamiento son la temperatura de las aguas oceánicas, tanto en superficie como en profundidad; el contenido de humedad relativa en la zona de formación, y la velocidad de los vientos transversales (en la altura).

Con el cambio climático –añade– la tendencia en la temperatura de las aguas oceánicas es a aumentar. Además, desde 1980 a la fecha, las áreas costeras han experimentado un incremento de este tipo de fenómenos.

Al ahondar en el tema de la temperatura, recuerda que 2023 es año “Niño”, con aumento de temperatura superficial en el mar, además, los monitores de temperaturas oceánicas lo han marcado como anormalmente cálido para las aguas oceánicas de todo el mundo.

“Ya se está viendo una temperatura por arriba de lo normal y si a eso le sumamos que estamos en año ‘Niño’ encontramos agua aún más cálida, factor que genera condiciones favorables para la rápida intensificación de los huracanes”, anota.

En ese contexto, dice que “Otis” rompió récord de intensificación al pasar de ser tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 12 horas y también rompió récord al ser un sistema huracán 5 captado en las costas del pacífico.

¿Qué opina sobre la emisión de alertas ante el huracán Otis?

Al referirse a la emisión de las alertas, piensa que no fueron las adecuadas o correspondientes a la intensidad porque se siguieron los pronósticos de los modelos que hay.

A ciencia cierta, dice, aún no se sabe qué pasó pero algunas causas para no pronosticar de manera certera el comportamiento es que los datos en la costa del Pacífico fueron escasos y no se le proporcionó al modelo la suficiente información. Cree que viene un cambio en los sistemas climáticos.

¿Existe la prevención de desastres en México?

A nivel nacional, Gabriela Díaz Félix considera que sí hay una cultura de prevención de desastres. “La población sí sabe que México es una zona en la que año con año habrá una temporada de ciclones tropicales que traen consigo vientos y precipitaciones que derivan en riesgos. Sin embargo, los sistemas de prevención no son suficientes”.

A nivel estatal, la académica de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas-UV resalta que el estado es susceptible al impacto de ciclones tropicales por lo cual es momento de actualizar los sistemas de gestión de riesgo y prevención de desastres.

Exhorta a la población a mantenerse informada con lo generado por sitios oficiales. También recalca la importancia del sistema de alerta temprana, que es la alerta gris y aplica para fenómenos tropicales e invernales.

Además, nombra al Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil, coordinado por Federico Acevedo, desde donde se da seguimiento a este tipo de fenómenos y mantienen a la población informada sobre lo que puede ocurrir.

Reitera que Veracruz no está exento de la llegada de un huracán de rápida intensificación, que no sea pronosticado adecuadamente y pueda impactar la zona de costas.