PC combate incendio registrado en pastizal de la zona de El Lencero

Un incendio se desarrolló en la localidad de El Lencero del municipio de Emiliano Zapata y dañó 12 hectáreas y fue controlado por el personal de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata; esto sucedió a la altura del km 8 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, en inmediaciones del Fraccionamiento Lomas del Lencero y el Campo Militar.

En la zona se encuentra trabajando una pipa con 8 personas de PC Municipal de Emiliano Zapata y 40 elementos del batallón, informó la titular de PC Municipal de Emiliano Zapata, Nancy Iveth Castillo Ruíz, quien señaló que estaba controlado, pero no liquidado.

“Ahorita está en el punto personal de Protección Civil Municipal de Emiliano Zapata con tres unidades, además de 8 elementos y también se encuentra apoyándonos el Batallón con 40 elementos”, destacó.

Además, dijo que el incendio se ve aparatoso, “debido a que el pasto está verde, por eso está sacando demasiado humo, pero no está tan grande como la población lo está reportando, en realidad es un incendio tranquilo y lo que está haciendo que se vea aparatoso es que el pasto es verde, lo que provoca que salga ese tipo de humo”, expresó la titular.

Asimismo, indicó que el incendio está controlado, no liquidado; “ya se checaron los perímetros y se hizo un resguardo para que no avance el fuego hacia otros sectores, por lo tanto el incendio se encuentra controlado, pero repito, no liquidado”, puntualizó.

Destacó que el personal que está bajo su supervisión trabaja con una pipa y dos camionetas: una Silverado y una Nissan doble cabina de Protección Civil Municipal.

Espera que en el transcurso de la tarde esté controlado en su totalidad; la directora espera tener el reporte completo de los hechos pronto; hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas, solo daños al predio donde se generó, que fue de 12 hectáreas.

Autoridades de Protección Civil activaron el Plan Tajín para atender la situación en la región de las Altas Montañas | Foto: Cortesía | Protección Civil

¿En qué otras zonas de Veracruz se han registrado más incendios forestales?

El incendio que se inició este día en el municipio de Emiliano Zapata, es uno más de los seis que se desarrollan en distintos puntos de la entidad veracruzana. Hasta el momento no hay información de personas lesionadas en los siniestros.

Uno de los incendios que ocurren en las Altas Montañas ha afectado los municipios de Maltrata, Huiloapan, Texhuacan, y Soledad Atzompa. Este incendio se desarrolla en el paraje Aserradero en el municipio de Maltrata y tiene la autoridad un 40% de control y un 30% de liquidación.

Otro incendio forestal sucede en el cerro El Gentil en Huiloapan de Ocampo, en donde había un 10% de control.

Por esa situación informó Protección Civil Municipal que no hay riesgo inminente para la seguridad de los habitantes, sin embargo, de manera preventiva, familias de Nogales fueron trasladadas a un refugio temporal que habilitó el Ayuntamiento.