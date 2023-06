Abren procesos penales contra presuntos generadores de violencia en el norte de Veracruz

La fiscala general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns dio a conocer que se han abierto 127 procesos penales en contra de presuntos responsables de hechos violentos reportados en municipios de la zona norte como Papantla, Poza Rica, Tuxpan y Tihuatlán.

“Se han iniciado 127 procesos penales derivado de puestas a disposición, detenido de diferentes corporaciones, me refiero a Seguridad Pública, Policías Municipales y Policías Ministeriales”.

En conferencia de prensa conjunta con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez expuso que de estos 127 detenidos se inician carpetas de investigación de cada una de las puestas y fueron llevados a control ante un juez y se logró la vinculación de todos ellos en los juzgados de Poza Rica, Papantla y Tuxpan.

“De estos detenidos corresponden atender los delitos por los cuales se reciben y corresponde también dentro de la investigación que la FGE lleva a cabo para ver la posible relación que tuvieran estas personas detenidas con los eventos que han sucedido en la zona norte, específicamente en homicidios dolosos hemos esclarecido la presunta responsabilidad de 22 personas detenidas que ya se encuentran vinculadas a proceso”.

Explicó que 22 personas detenidas que ya fueron vinculadas a proceso por otros delitos, habrían participado en 25 homicidios dolosos ocurridos en esta zona de la entidad.

Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que de los 127 procesos penales que lleva la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con las Fuerzas Federales han participado en 84 en la región de Álamo, Poza Rica, Papantla y Tihuatlán.

“Esos son 84 intervenidos que tenemos indicios presumiblemente pertenecen a seis células delictivas de diferentes grupos de delincuencia organizada”.

Para no promover a las bandas que se autodenominan de muchas formas se refirió a estas como Célula Delictiva 1 son 44 detenidos; de la Célula Delictiva 2, suman 11 detenidos; de la Célula Delictiva 3, son 8 detenidos; de la Célula Delictiva 4, van 6 detenidos; de la Célula Delictiva 5, son 3 detenidos y de la Célula Delictiva 6, son 12 detenidos.

La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns expuso que se logró la vinculación de todos ellos en los juzgados de Poza Rica, Papantla y Tuxpan | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Empresas de paquetería, utilizadas para traficar droga en Veracruz

Agregó que se han realizado operativos en las empresas de paquetería, pues se ha identificado que son utilizadas para traficar droga.

Por ello, hizo un llamado a las empresas Estafeta y Corporativo Exprés para que puedan hacer más rígida su solicitud de datos de quienes utilizan esos servicios de mensajería.

“Ojalá nos estén escuchando los gerentes de Estafeta a nivel nacional para que lo hagan más rígido porque cuando se hace la investigación resulta que no se le revisó al remitente la mercancía, se le permitió que diera datos falsos, que no ubicara su domicilio con documentación real, no se le rechazó por presentar documentación falsa o lo hicieron sin remitente”, abundó.