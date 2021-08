Al menos 10 casos de cobranza abusiva por semana, Condusef no atiende quejas: Barzón

Xalapa, Ver.- Integrantes del Barzón de Resistencia Civil exigieron la renuncia del titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Óscar Rosado Jiménez, debido a omisiones en su labor.

La representante legal del Barzón, Teresa Carbajal Vázquez, acusó que no ha atendido las quejas de los ciudadanos ante casos de cobros excesivos y vaciado de sus cuentas de ahorros, con el argumento de que no son competentes para ello o que no hay elementos suficientes para sancionar a las financieras.

Señaló que derivado de la contingencia sanitaria, se viven momentos económicos complicados, y se enfrenta una crisis económica en la que el cuidado de las finanzas y derechos como usuarios de servicios financieros al hacer sus de créditos, cajas de ahorro o sufrir el vaciado de una cuenta bancaria, se necesita un organismo defensor de los derechos de los usuarios de lo servicios financieros más contundente.

“Desafortunadamente con el señor Rosado al frente de la Condusef hemos enfrentado un verdadero retroceso de la institución (…) Yo creo que tiene intereses muy altos el señor, creo que existe cierta complicidad con los bancos o con alguien muy grande, por eso el Barzón exige desde Veracruz la renuncia inmediata de Óscar Rosado”, dijo.

Acusó que cuando los ciudadanos acuden a denunciar cobranza abusiva o vaciado de cuentas, la respuesta de la Condusef es “para qué te dejaste engañar, para la otra fíjate, cuida tu dinero, cuida tu bolsillo, a eso se han dedicado a ser unos ineptos, a ser unos omisos y están causando un grave perjuicio a los ciudadanos de servicios financieros”.

“No da la cara, jamás responde, no está a la altura de las preguntas que la sociedad tiene respecto a sus derechos, lo más que fue recibido por parte de nuestra lo más que hemos obtenido es una reunión con Roberto Tejeda Castañeda, ex tesorero que fue cesado del Ayuntamiento de Xalapa y ahora es prácticamente el número 2 de la Condusef, qué puede saber esta persona de derechos de usuarios de servicios financieros”, cuestionó.

Refirió que se reportan al menos 10 casos por semana por cobranza abusiva, pero que hay muchos más que simplemente no llegan al Barzón por desconocimiento y que quedan fuera de las estadísticas.

“Tenemos un número en aumento, la financiera Atila tiene casos en Poza Rica, Xalapa, son profesores y personal médico. La financiera sostiene que los videos amenazantes que manda, son cuestiones interpretativas, ya hasta nos retan a ir a la Condusef porque saben que van a salir impunes, no podemos seguir así”.