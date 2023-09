Javier Herrera se descarta para gubernatura de Veracruz; apoya a Rocío Nahle

Veracruz, ver.- En un video difundido a través de redes sociales, Javier Herrera Borunda, coordinador del Comité Directivo Nacional del Partido Ecologista de México (PVEM), anunció su decisión de no inscribirse en el proceso interno de Morena para elegir al candidato a la gubernatura en las elecciones del 2024.

De hecho, Herrera Borunda señala que su partido respalda firmemente la postulación de Rocío Nahle, actual secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ya anunció que se inscribirá en el proceso.

¿Qué dijo sobre selección de corcholatas de Morena?

El dirigente del PVEM fue aún más allá al afirmar que, en caso de que Rocío Nahle no resulte seleccionada como la candidata de Morena para la gubernatura, su partido podría reconsiderar su alianza con Morena. Según Herrera Borunda, las bases del PVEM se sienten cómodas solo si Nahle es la candidata.

“En Veracruz, he decido no participar en esa convocatoria, estoy cierta que en esas preferencias de los veracruzanos ya se desencantaron hace tiempo. Rocío Nahle es quien debe coordinar los trabajos de la 4T, es mas el verde lo he platicado con las bases solo se sentirá cómodo si ella resulta electa”

“De otra suerte el Verde en Veracruz tendrá que replantearse otro rumbo y buscar platicar con sus bases”, manifiesta en el video.

De esta manera, recuerda que el Verde en Veracruz, gobierna directamente a más de un millón de veracruzanos y es un partido con fuerza y estructura.

Hasta el momento, seis aspirantes han hecho públicas sus intenciones de participar en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador del Comité Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación. Además de Rocío Nahle, figuran Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Zenyazen Escobar García, Claudia Tello, Éric Cisneros Burgos y Sergio Gutiérrez Luna.

Tras el mensaje de Javier Herrera Borunda, Rocío Nahle agradeció el respaldo del PVEM y afirmó que se someterá a la encuesta para respetar la decisión del pueblo en este proceso interno.

"Agradezco el apoyo y generosidad del @PVEM_Vrcz en esta alianza progresista. La última palabra la tiene el pueblo de Veracruz a quien servimos y nos debemos. Me someteré a la encuesta que ha convocado mi partido", escribió Nahle en Twitter.