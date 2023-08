Niega Manuel Huerta uso de programas sociales para favorecer a aspirantes

Veracruz, Ver.- En Veracruz nadie puede reclamar que se utiliza la estructura del gobierno federal a favor de algún aspirante a encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación, así lo afirma el delegado federal de la secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

"Lo dije ayer, antier y lo diré todo el tiempo, en Veracruz cuando ni Marcelo ni Claudia ni nadie puede reclamar que se usa el aparato de gobierno a favor de alguien”, afirma.

¿Qué opina sobre la denuncia de la diputada Inés Parra Juárez?

Califica como excesiva la denuncia que presentó la diputada federal de Morena, Inés Parra Juárez, ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la FGR contra de la Secretaría de Bienestar por un probable desfalco de más de 6 millones de pesos a través de programas sociales.

Advierte que la legisladora deberá probar sus señalamientos, aunque a su parecer la acusación es más mediática, pues recuerda que la legisladora tiene una afiliación cercana a Marcelo Ebrard.

“Es excesiva la denuncia, es decir no creo que tenga el soporte, lo confieso porque así ocurre, creo que ella está usando información de Hacienda que en esta fase de los análisis financiera, quizás de todas las dependencias, seguramente pidió algunas aclaraciones y trae un boom mediático”, dijo.

Ladrón de Guevara asegura que todo es parte de la libertad y derecho legítimo de las personas a denunciar lo que considere pertinente.

Hizo énfasis en que no hay observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación sobre el trabajo que se realiza en Veracruz por parte de la delegación del Bienestar.

"No tenemos, y tenemos la solvencia política, y moral, porque nadie está acusando el caso de Veracruz".

Pese a todo, el delegado del Bienestar abundó que Morena vive un momento histórico y no hay dedazo en el proceso interno.

“Lo que ha quedado claro es que este momento de la democracia es inédito, no se ha vivido, no hay dedazo por primera vez para la selección de un presidente ni a nadie, hay muchos que andan diciendo que son los ungidos y elegidos de Dios, pero no, va a haber una verdadera decisión que es la del pueblo”, remató.