Joven denuncia presunta agresión sexual en un consultorio, pide que se sancione al médico

Veracruz, Ver.- Tras denunciar haber sido víctima de tocamientos por parte de un médico en un consultorio de la ciudad de Boca del Río, Jocelyne “N” exige que a su presunto agresor se le retire su cedula profesional y asuma consecuencias legales como cárcel ante el riesgo de más casos de abuso.

En entrevista la joven de 20 años relató la presunta agresión que sufrió el pasado miércoles 28 de julio en un consultorio de una farmacia ubicada frente al fraccionamiento Costa de Oro cuando acudió a realizarse una prueba de antígenos.

Local Violencia contra mujeres sube 100% en Xalapa

Comentó que, aunque al consultorio llegó con su mamá, esta la espero afuera por lo que se quedó a esperar su turno para la revisión.

Indicó que fue la última en pasar al consultorio luego de una larga lista de pacientes, incluidas tres de sus amigas, sin embargo, aunque al principio parecía una revisión de rutina el galeno la incomodo con preguntas muy personales y posteriormente hizo tocamientos indebidos al grado que la abrió de piernas para acercar su miembro.

“La consulta se manejaba por fichas y yo era la número 15, a mis amigas que pasaron antes de mi les pregunte el proceso y en qué consistía, ellas me comentaron que les hicieron la prueba, que les pidieron sus datos y ya se iban que era un máximo de cuatro minutos, cuando me tocó el turno al principio fue todo normal, el doctor me hizo la prueba y en lo que esperamos los resultados me tomo mis datos, me pareció todo normal hasta que me preguntó que si tenía novio, yo me saque de onda pero le dije que no y ya después me dijo que había salido negativa. Después él se paró de su escritorio y se acercó mucho a mí, me dijo que me pusiera cómoda en la camilla que me iba a revisar, se me hizo extraño, me pidió que abriera la boca para ver mi garganta y empezó a hacerme masaje, primero en empezó en el cuello, en los brazos, la espalda, yo me apanique mucho, el siguió y empezó a acariciarme, me abrió las piernas y se metió, pude sentir su miembro”, dijo.

En medio de la confusión y con temor, la joven logró mandar un mensaje de auxilio a un grupo de amigos para que contactaran a su mamá que estaba afuera esperándola y que le dijeran que “estaba sucediendo algo raro”.

Cuando la madre entró, el médico aún estaba muy cerca de la joven, pero se asustó y se hizo a un lado.

Posterior a eso, la mujer se exalto y cuando la joven le contó lo sucedido pidió hablar con la encargada de la farmacia y solicitó la intervención de los cuerpos de auxilio a través de una llamada al 911.

Sin embargo, antes de los cuerpos de emergencia llegaran al lugar, presuntos trabajadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se presentaron en el consultorio para dialogar con el médico señalado y la policía no pudo hacer nada para evitar señalamientos de abuso de autoridad.

“Cuando mi mamá hablo con la encargada, ella entró a hablar con el doctor y luego este salió y solo me dijo oye perdón, estaba cotorreando contigo, yo le conteste que no, que eso no era consulta, el rápido llamo a alguien, supongo que familiares y fue que llego gente con logos de derechos humanos y al parecer uno de ellos era su papá”, dijo.

Mencionó que la gente de la Comisión de Derechos Humanos trató de impedir que el medico fuera arrestado hasta que después de cuatro horas lograron detenerlo.

La entrevistada exigió que el médico pierda su cedula profesional para que no pueda ejercer más y evitar poner en riesgo otras jóvenes y que se quede en la cárcel bajo un proceso penal.

“Yo pido que esto se vaya a juicio, que haya una sentencia y que pierda su cedula profesional porque esto pudo haber pasado a mayores, pudo haber sido peor si no entraba mi mamá por mí, si yo hubiera ido sola”, acusó.