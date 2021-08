Jóvenes jarochos, es turno de vacunarse

Xalapa, Ver.- El doctor Salvador Beristáin Hernández, director de Salud Pública de Sesver, informó que suman 216 mil 782 los pacientes atendidos en las unidades de salud del estado con diagnóstico probables de Covid-19. Han dado resultado negativo 102 mil 449, sospechosos, 13 mil 042, y han fallecido 11 mil 777 enfermos en diferentes municipios de la entidad. Los pacientes positivos al Sars-Cov-2 son 101 mil 291 residentes de localidades del norte al sur del estado, de los cuales 4 mil 838 son casos que recién desarrollaron su cuadro clínico e indican que el Coronavirus continúa causando la enfermedad.

En los municipios, Veracruz continúa a la cabeza con el mayor número de infectados, con 870 casos actuales, Xalapa tiene 409, Orizaba, 248; Martínez de la Torre, 241; Córdoba, 240; Poza Rica, 215; Tuxpan, 167; Cosamaloapan, 166; Ixtaczoquitlán, 129; Boca del Río, 97.

También otros municipios como Pánuco, Tierra Blanca, Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla siguen con presencia de enfermos que recién desarrollaron Covid-19.

Asimismo es importante que estén atentos en Fortín, Nogales, Tihuatlán, La Antigua y Chicontepec, entre otros, que están registrando movimiento en la transmisión.

Destacó que en Mariano Escobedo y en Altotonga se encuentran pacientes que recién desarrollaron la enfermedad y tienen alta probabilidad de contagiar a otras personas, pues un paciente infectado puede contagiar a dos, tres y hasta más personas si no se protegen y continuar dispersando la enfermedad.

Las vacunas son salud: Ramos Alor

Por su parte el doctor Roberto Ramos Alor informó que el lunes iniciará el Plan Nacional de Vacunación para jóvenes de más de 18 años en el puerto de Veracruz, por lo que les conminó a acudir a recibir su primera dosis, pues deben tener presente que todas las vacunas que han llegado a nuestro estado han tenido muy buenos resultados en la población porque están evitando que la persona que se contagia llegue a una gravedad que amerite una terapia intensiva.

Es muy importante que se vacunen porque las vacunas son salud y son buenas, como lo han comprobado a lo largo de los años que han salvado millones de vidas, pues esa es su misión.

Les llamó a ubicar el módulo que les quedara más cercano, así como a que inviten a sus amigos, pues la inoculación es por su salud.

“Nada de alcohol este fin de semana, dejen las promos para otros días, lo primero es su salud. Nada de besos y abrazos, eso ya es historia, pues aún con la vacuna hay que seguir cuidándose. El virus sigue presente y cada vez hay más variantes y éstas son más agresivas y virulentas”, destacó.

Indicó que hace unos días cuando visitó la terapia intensiva se encontró con dos jóvenes hospitalizados, uno de 25 y el otro de 35, “qué tragedia, intubados, asistidos por un ventilador mecánico y con un panorama complicado para su vida a su edad.

“El familiar de uno de ellos me abordó al salir y me dijo que salváramos a su hijo, que no lo dejáramos morir. Yo le respondí, que los médicos y enfermeras cuidan todos los días a los pacientes”.

Recordó que hasta el día de hoy no hay medicamento específico para desaparecer al Coronavirus.