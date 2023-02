Que se esclarezca qué ocurrió con contratos de Araly: Julen Rementería

Veracruz, Ver.- “Que se investigue a fondo”, exige el senador de la República, Julen Rementería del Puerto sobre la asignación de contratos millonarios que se hizo en diversas dependencias del gobierno estatal a la empleada de la SEV, Araly.

A su parecer el caso tiene más involucrados que Araly y se debe castigar a los culpables. El panista dice que si el tema ya fue reconocido por el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ahora este deberá de pedir que se investigue para esclarecer por qué ocurrió este hecho.

¿Qué beneficios recibió Araly "N"?

Cabe mencionar que Araly, quien es identificada como burócrata del gobierno estatal, fue favorecida con contratos por más de 100 millones de pesos en dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema DIF Estatal.

“Yo creo que hay que hacer la investigación para no hablar a la ligera y a partir de ahí entonces hacer la determinación de quienes tuvieron que ver en el asunto y al final de cuenta hacerlos responsables de sus actos… la verdad es que hoy tenemos una situación que se tiene que aclarar, el propio gobernador reconoció la situación y lo que esperamos mínimamente la población es que esto se aclare”, declara.

Por otra parte, el senador asevera que existe una intensión del partido en el régimen por desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ya que desde hace una año se niegan en el Senado de la República a realizar los nombramientos de los dos puestos vacantes en el Consejo, por lo que a partir del 31 de marzo se desocuparía una posición más y se impedirá que puedan tener capacidad legal para operar.

El panista dice que es lamentable que el partido en el régimen no se preocupe por fortalecer las instituciones y, por el contrario, busque a toda costa desmantelar organismos como el INAI, que dan garantía de transparencia a la población.

“Representa para la población en general una afectación grave porque no vas a poder pedirle información a ningún municipio, a ninguna dependencia, y si no te lo dan no podrás acudir al INAI para que obligue a esa autoridad a que te lo entregue… significa que la opacidad campee en este país”.

Finamente, critica que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya distinguido con la medalla del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, pues se trata de un político polémico, acusado de violación a derechos humanos en un régimen dictatorial.

“Me parece que es un atropello a todos los mexicanos, porque al final de cuentas por más amistad que tenga el presidente con un dictador como el presidente de Cuba, no deberíamos premiarlo como país, porque no es un premio que entrega el presidente, es un premio que entrega el gobierno de México por conducto del presidente”.