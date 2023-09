La gente sabe quién es de Veracruz: Huerta Ladrón de Guevara

Veracruz, Ver.- Tras reiterar sus aspiraciones a la gubernatura del estado, el delegado de los programas del Bienestar en Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara aseguró que es la mejor opción para dar continuidad al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz porque además el si es nacido en esta entidad.

Luego de que en próximas horas el partido Morena lanzará la convocatoria para su proceso interno de cara al proceso electoral de 2024, Huerta Ladrón de Guevara informó que hará oficial su registro.

Dijo estar seguro del apoyo que tendrá tanto del presidente, como el pueblo ya que se ha encargado de trabajar con honestidad y responsabilidad por lo que aseveró que la gente sabe que es lo mejor.

“Yo he estado con el presidente toda la vida, pero si el pueblo dice es x, y o z vamos a hacer lo que el pueblo diga, que estoy seguro que el pueblo es sabio, va a elegir al mejor y por eso me apunto, si hubieran otros que fueran mejores que yo ¿Pa´ que me apunto? Claro que voy a ser”, afirmó.

¿Qué pide el delgado a su partido?

Externó que la contienda interna será de dos y pide que no haya intervencionismo y que cuiden la esencia del movimiento y no cometer actos ilegales.

“Yo lo que destaco porque vengo muy de paz y amor y quiero concluir, llamó a todos a que platiquen, dialoguen y se acerquen a los principios filosóficos del movimiento que se pongan a trabajar, el pueblo sabe quién trabaja y quién no y va a tomar la decisión acertada, la gente sabe quiénes son veracruzanos, quienes son de otros lugares, la gente sabe que es lo mejor”, externó.

Descartó tomar acciones como las de Marcelo Ebrard luego de que no se vio favorecido en la contienda por la coordinación de la defensa de la cuarta transformación.

Insistió que pedirá un día libre a su trabajo para hacer su registro oficial después de que el 25 se publique la convocatoria.