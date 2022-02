La justicia bien aplicada es lenta, pero llega, dice Gobernador por caso Karime

Al señalar que la justicia bien aplicada es lenta, pero llega, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, agradeció a la Fiscalía General de la República (FGR) no soltar el caso de Karime “N” para que se litigara en Londres y, con ello, se hiciera efectivo el proceso de extradición.

En conferencia de prensa, manifestó que este es el primer paso para lograr la justicia por todo el daño que se provocó a las finanzas del Estado durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

“Felicito a la FGR por no haber soltado el caso, por haberse mantenido para que se litigara en Londres, Inglaterra y se hiciera efectiva la petición de extradición, ganaron este paso. El daño a las finanzas de Veracruz en la época de Javier es real y lo seguimos padeciendo, se tiene que continuar en búsqueda de los responsables y que se siga el proceso judicial”, expresó.

Refirió que en su administración no hay pactos con delincuentes, ni con personas que hayan dañado al Estado, tal y como, dijo, sí sucedió durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

“Hemos dado muestras de que aquí no hay pactos como con el que me antecedió, fueron arreglitos, pura simulación aquí se va a seguir indagando a los responsables de ese gran desfalco”, expuso.

Recordó que se están pagando las consecuencias de la “licuadora” que provocó que no llegaran los recursos a los ayuntamientos durante la época de Javier Duarte de Ochoa.

“Mi antecesor no hizo nada por litigar y resolver la situación de este desfalco y evitar recargos y sobre recargos, aumentaron intereses, multas y lo dejaron, ¿cómo dices que combatías la corrupción si dejas eso de lado?, ahora ya sabemos que encontraron cómo sacar provecho de eso”, pues algunos despachos que se ofrecieron a litigar esa denuncia de desfalco están ligados con funcionarios de Yunes, un claro manoseo hasta de procesos judiciales”, comentó.

Manifestó que n habrá contemplaciones y se seguirán los procesos judiciales conforme a derecho, “no se va a ventilar en medios para denostar a nadie, habrá justicia pareja para todos, de nuestra parte hemos dejado claro que ni nos préstamo a negociaciones, ni dejamos las cosas abandonadas, le damos seguimiento, pero bien formulados los señalamientos para que el proceso judicial no se dañe, no haya forma de que pretexto de supuestas violaciones a los procesos judiciales y ello no dé lugar a amparos”.

Recordó que ya se ha detenido a exservidores que fueron señalados por presuntos daños a las finanzas públicas, “se detuvo a Bernardo ‘N’, Clementina ‘N’, que participaron con Yunes, también a Antonio ‘N’, exsecretario de Finanzas de Duarte y a ocho exfuncionarios del DIF que colaboraron en la administración de Duarte”.

“Las formas son diferentes, apegadas a derecho, sin hacer escarnio de la figura de nadie para que no haya pretextos, es tardado, pero cuando se logra es contundente, no es sencillo. Esta situación de corrupción no se podía castigar con todo el peso de la ley porque este delito no era grave, pero ahora ya lo es. Como ya no hay negociación, es parejo, ahora los que se cubrían con un manto de corrupción se enojan, y se cubrían en todos los ámbitos. Están enojados, a tal grado que se juntan”, agregó.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez solicitó a la población veracruzana permanecer atenta y no confiarse ante la elevación de temperaturas de este jueves, porque a partir del viernes se activará la Alerta Gris la entrada del frente frío número 30.

Advierte sobre frente frio

El mandatario estatal dio a conocer que es probable el ingreso del frente frío número 30, el cual podría pasar por el noroeste del Golfo de México esta tarde y cruzar Tamaulipas y el Veracruz entre esta noche y mañana viernes, con tendencia a estacionarse en el oeste de Tabasco.

Ante ello, del viernes al sábado se prevé aumento del potencial de lluvias y probables tormentas, así como evento de norte con rachas máximas de 80 a 95 kilómetros por hora en la costa central, 70 a 85 kilómetros por hora en las costas norte y sur, y menores en llanuras y montañas.

Esto ocasionará descenso de la temperatura a partir del viernes, advirtió el Gobernador, por lo que llamó a la población a no confiarse, protegerse muy bien para evitar enfermedades respiratorias y permanecer atentos a los avisos de las autoridades.