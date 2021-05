La vida de mi madre está en juego, pido a las autoridades no involucrarse: Octavio Pérez

El alcalde de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Garay, volvió a hacer un llamado a las autoridades de todos los niveles a no intervenir en el rescate y labores de búsqueda de su madre, Marina Garay Cabada, quien el pasado martes fue secuestrada.

Es la vida de mi madre la que está en juego y es lo que les pido que comprendan manifestó.

Al hacer uso de sus redes sociales, el edil aseveró que, aunque solicitó que las autoridades se mantengan al margen, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública lo han acosado en su vivienda, donde, con su presencia, se “cae la señal de los teléfonos”.

Recordó que hace dos días pidió a las autoridades de todos los niveles: Que nos permitan atender directamente la situación por la que atravesamos y no se involucren.

Ante ello, agradeció el mensaje del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido al margen y respetó su decisión.

“Sin embargo, no todos la han atendido (su petición). He sido acosado con patrullas y unidades de la Secretaría de Seguridad del Estado, quienes se colocan en la parte trasera de mi casa y coincide que cuando están, se cae la señal de los teléfonos, lo que me impide tener comunicación para lo que sea necesario”, dijo.

Aseguró que esta situación fue confirmada por el delegado de la Secretaría de Seguridad en aquella región del estado, a quien le reiteró que se mantuvieran al margen.

“Esto mismo me lo confirmó el Delegado de la Sria. de Seguridad de la región, a quien le reiteré mi petición. Además, el Srio. de Seguridad del Estado, realizó ayer una visita a nuestra ciudad”, expuso.