Laguna El Encanto ya no es lo que fue; vecinos piden dragado y limpieza

Veracruz, Ver.- De ser un espacio para la práctica del deporte, el recreo familiar y el cuidado del medio ambiente, la laguna el Encanto en la ciudad de Veracruz se convirtió en un sitio abandonado por las autoridades, sin servicios, sin dragado, sin luminarias y a punto de que su espejo de agua desaparezca ante la falta de mantenimiento, alertan vecinos de la zona del Coyol.

Hace cuatro años, durante la administración del panista Fernando Yunes Márquez se anunció una importante inversión para rescatar el área, se habló de 30 millones de pesos, pero con la desaparición del Fondo Ambiental Veracruzano por parte del morenista Cuitláhuac García Jiménez, los trabajos quedaron parados.

Al día de hoy, letreros colocados en el área con motivo del Día Mundial de los Humedales, indican que es la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) la encargada de la preservación de estos espacios, sin embargo, el lugar tiene un aspecto de abandono, incluso los mismos usuarios del sitio que realizan deporte aseguran que no hay trabajos de limpieza, que han solicitado obras de dragado pero que nadie acude.

“La laguna se está secando, no le dan mantenimiento necesita dragarse, pero no se ve acción, en las mañanas que venimos a hacer nuestra caminata notamos que amanece con una natilla por encima quien sabe que sea, quizá sea contaminación y lo preocupante es que hay animalitos en la laguna, hay patos y hay gente que viene a pescar", externa Guadalupe López Islas, una de las usuarias del espacio.

Asegura que anteriormente los vecinos se organizaban para realizar faenas de limpieza en la zona, sin embargo, en una ocasión un grupo de personas que se identificó como gente del gobierno del estado, prohibió hacer esas actividades bajo el argumento de que estaban dañando la fauna de la zona.

“Los sábados hacíamos limpieza, pero vinieron unas personas, parece que del gobierno del estado y nos dijeron que no nos metiéramos con esto porque era zona federal y nos prohibieron, pero nosotros como quiera traemos nuestras bolsas y levantamos la basura”, dice.

Mildred Galván, otra de las jóvenes que practica deporte en el área señala que desde hace mucho tiempo no se hacen trabajos de dragado y que el espejo de agua ha ido disminuyendo, a punto de desaparecer.

Letreros colocados en el área con motivo del Día Mundial de los Humedales, indican que es la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) la encargada de la preservación de estos espacios | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Como compañeros que venimos a hacer deporte, nos gustaba limpiar, pero nos regañaron que porque no podíamos intervenir en una zona protegida pero no le dan mantenimiento, aquí había muchos animalitos y ya veo pocos, en las mañanas el agua está aceitosa, tiene un aspecto extraño, si es preocupante porque el nivel del agua es bajo, ha ido perdiendo y hay mucha basura alrededor, por allá se ve una llanta”, refiere.

Tomas García Hernández, otro de los vecinos que corre diariamente por el lugar puntualiza que el nivel del agua en esta área es preocupante por lo que llama a las autoridades que estén a cargo para que hagan trabajos de dragado en el área.

De ser un espacio para la práctica del deporte, el recreo familiar y el cuidado del medio ambiente, la laguna el Encanto se convirtió en un sitio abandonado por las autoridades | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Aprovecho para pedir la ayuda a nombre de la naturaleza de esta área que se tome en cuenta por las autoridades porque siendo un lugar tan hermoso de vegetación, está descuidado, no tiene mantenimiento, en temporadas de lluvia crece mucho la maleza, esa laguna se está acabando y es lo que da la vista hermosa a este lugar”, expresa.

Los vecinos recuerdan que cuando se entregó la laguna entre los años 2006 y 2008, el espacio contaba con sanitarios, con áreas verdes y limpias, con luminarias, con una cancha de pasto sintético y hasta con un vigilante, pero al paso de los años se quedó abandonada por las autoridades y actualmente no saben de quien es la competencia.

“Cuando se entregó la laguna había peces, tortugas, había un cuidador que lo pagaba el ayuntamiento, estaba bardeado hasta con candado, la última vez se anunció una inversión de 30 millones de pesos del ayuntamiento pero después ya no supimos que paso, actualmente el ayuntamiento nos dice que no puede entrar porque no es competencia de ellos, que ya es el estado el que está a cargo de los proyectos de rehabilitación pero vea como está, no hay luz, esto en las noches es la boca del lobo, el ayuntamiento nos puso unos reflectores pero están del lado de la calle, lo cierto es que el lugar cada vez está peor, a nosotros no nos importa la política y sus conflictos queremos que la laguna este bonita”, declara, Rebeca García Martínez, otra de las habitantes.

En el lugar se nota mucha basura, maleza y en el agua se percibe contaminación de llantas y otros desechos que se arrojan de manera irresponsable.

