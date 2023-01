Nadie llegó a disculpa pública: lamentan familias de víctimas de desaparición forzada

Úrsulo Galván, Ver.- “Nos dejó solas” es la expresión de las familias de los ocho policías víctimas de desaparición forzada en el municipio de Úrsulo Galván, quienes se reunieron este miércoles frente al palacio municipal como acto de la disculpa pública, a donde no llegó ninguna autoridad del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez.

Desconcertadas por la cancelación del ejecutivo dos días antes del evento, las mujeres lamentaron que el gobernador haya tenido cosas más importantes en su agenda para no estar presente, cuando siempre habían contado con su respaldo.

Te puede interesar: Año inicia y se suman carpetas de desaparecidos en Veracruz

Además de que ni la misma fiscala Verónica Hernández hiciera acto de presencia para informar acerca de los avances que se tienen en este caso y que ha sido una de las principales demandas de las familias.

“Estoy triste porque el gobernador a dos días de la disculpa pública nos canceló, él sabía perfectamente qué fecha era, es triste para nosotras porque nos dejó solas, sus motivos tuvieron para no asistir”, fue el reclamo de la señora Martha González Menéndez, madre de Luis Alberto Valenzuela González una de las víctimas.

Local “Tampoco hay que exagerar”, gobernador sobre queja de incremento en desapariciones

Comenta que dentro del evento se tenía contemplado develar una placa en memoria de los policías, y responsabilizan al enlace de Cultura de Paz por no llevar a cabo este acto protocolario que significaba mucho para las familias.

“En el documento que nos envió nos dijo que se suspendía la disculpa pública y que la iban a reagendar, sus razones debe tener el señor gobernador porque en ningún momento venimos a atacar a nadie, no nos interesan las autoridades, no nos interesa quién lo hizo, nos interesa saber la verdad. Alguien que nos importaba es que viniera la señora Verónica de la Fiscalía porque no nos han dado ninguna actualización de la carpeta, no nos han dicho absolutamente nada, nos han hecho omisiones, mentiras, hemos sufrido extorsiones, yo creo que sí es importante que el señor gobernador se presente”, fue parte del mensaje.

Refieren que el gobernador envió un comunicado para cambiar las fechas del evento, sin embargo, fue rechazado por las familias debido a que fue justamente un 11 de enero a las 18:00 horas cuando bajo engaños los policías fueron presuntamente privados de su libertad por el llamado grupo “Tajín” a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

“El gobernador envió un documento para decirnos que cambiáramos la fecha, pero para nosotros era importante el 11 de enero porque este el 11 de enero a las seis de la tarde del 2013 se los llevaron, los golpearon, los maniataron, los subieron como puercos a una camioneta, la famosa táctica del grupo Tajín ¿A dónde? No lo sabemos, para eso están las autoridades”, expresan.

Vuelve a leer: Fosas comunes de Veracruz: ¿sabes cómo hallar a un familiar desaparecido?

Las esposas y madres se reunieron con integrantes del Colectivo Solecito en el parque central frente al palacio municipal donde se encontraba la agencia de policía donde laboraban las víctimas y de donde fueron levantadas para llevarlos a rumbo desconocido.

Las familias portaban camisetas con las imágenes de sus seres amados a quienes el estado tardó 10 años en reconocerlos como víctimas.