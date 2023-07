LaVida propone nombrar "Puente de la Soberbia" a obra en Lázaro Cárdenas

La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) aseguró que desde la administración estatal existe una negación a un gobierno democrático porque ante “una obra de muerte sacada de la manga del presupuesto público” no se está considerando, ni respetando la opinión pública.

A través de un desplegado, la organización de defensa ambiental manifestó que las mentiras desde palacio de Gobierno no se sostienen y la obra que se pretende realizar en la avenida Lázaro Cárdenas “está cimbrando al gobierno”.

¿Por qué acusan de simulación al Gobierno del Estado?

Ante el campamento que ciudadanos y ambientalistas mantienen en la avenida Lázaro Cárdenas para evitar la tala de los árboles, el gobernador del Estado Cuitláhuac García Jiménez indicó que la manifestación era “pura simulación” y podría haber tintes políticos detrás.

Al respecto, la organización aseveró que la simulación viene del propio gobierno, “de un gobierno que no sabe escuchar a la ciudadanía, que en medio de su propia victoria, le interesa más la carrera político electoral que incluir la participación social en el trazo de las ciudades, del estado. No basta la legitimidad electoral para transformar nuestro entorno, no basta el aparato de estado para transformar la sociedad, pero como dicen en Palacio: Eso no lo van a entender”.

Refirió que, en medio de la vorágine urbana, con una organicidad comunitaria en construcción, es un pequeño campamento quien saca de sus estribos a las autoridades.

“Es un pequeño campamento quien le demuestra a la ciudad que tenemos derecho a opinar, a ser tomados en cuenta, a soñar otras formas de vivir, de construir ciudad, sólo por eso ustedes ya ganaron”, expuso.

Consideró que el gobierno pierde porque dicha obra traiciona los principios que le llevaron ahí, “¿cuál es la prisa?, la esencia de la política, es el diálogo”.

“Discutamos con equidad sobre la ciudad que queremos, pensemos en la movilidad urbana, en la accesibilidad de las áreas verdes, si partimos de ahí, con respeto y paciencia construiremos de manera colectiva las respuestas que necesitamos. Es justo desde ese lugar que la sociedad y el gobierno deben caminar, si es así, cuentan con nosotros”, señaló.

Destacó que mientras el campamento se mantiene la obra no avanza y la conciencia que se está sembrando en la población alberga un potencial de vida que rebasa cualquier campaña de reforestación.

“De materializarse la obra vial en estas condiciones, proponemos a la opinión pública nombrarle ‘el puente de la soberbia’. A las personas que sostienen el campamento les felicitamos y les agradecemos lo que le están dando a la ciudad, cuentan con nuestro apoyo, custodien de manera pacífica hasta el último aliento su sitio. Mantengan la calma y no caigan en provocaciones. Vayamos pensando en lo que viene, ahora que ya sabemos que la ciudad le pertenece a sus habitantes ¿qué sigue?”, agregó.