Jilotepec, en alerta ante temporada de lluvias por obras del libramiento

Derivado de las obras del libramiento de Xalapa, con las lluvias, siguen siendo afectadas 12 de las 14 comunidades que tiene Jilotepec señaló el presidente municipal, Balbino Castillo Murrieta.

En entrevista, tras señalar que la empresa no se ha hecho responsable por los daños, dijo que el 90 por ciento de la población es vulnerable por esas obras.

“Tenemos 14 comunidades y el libramiento yo creo afecta a 12 comunidades, un 80 o 90 por ciento es afectado, y la empresa solamente nos da vueltas y vueltas".

Local ¿Cuándo reabrirán la presa Yuribia? Alcalde se deslinda de protestas

Lamentó que a partir de que se construyó la obra del libramiento Jilotepec "quedó transformado para mal" dado que es el municipio más afectado de todos por donde pasa el libramiento.

Obras del libramiento significan un foco rojo

Refirió que debido a la temporada de lluvias que está iniciando el Ayuntamiento se mantiene en alerta pues las obras del libramiento significan para ellos “un foco rojo” en sus comunidades por las anegaciones.

“Tenemos la experiencia de que una comunidad que se ha inundado, es el Barrio de San Juan, se ha inundado en dos ocasiones, es un foco rojo cuando llega esta temporada”.

Agregó que por esas obras, se dañaron también terrenos de productores de café, porque bajan los arroyos de agua con lodo y arrasan con sus siembras.

Te puede interesar: Programa de tandeos va a continuar en Xalapa, pese a lluvias

Balbino Castillo Murrieta, alcalde de Jilotepec señaló que derivado de las obras del libramiento de Xalapa, con las lluvias, siguen siendo afectadas 12 de las 14 comunidades | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

¿Qué ha sucedido con la empresa responsable del libramiento?

Recordó que las administraciones pasadas buscaron que la empresa se hiciera responsable pero no lo lograron y actualmente su gobierno no ha iniciado las solicitudes pues incluso no hay claridad del nombre de la empresa responsable.

“Nosotros no hemos iniciado la solicitud con la empresa porque cambia de representantes legales continuamente (…) Ahora que empiezan las lluvias también comienzan nuestras preocupaciones junto con el Cabildo”, abundó.

Expuso que el personal de Protección Civil y Servicios Generales ha hecho desazolves de alcantarillas y realizado brechas pero, hay lluvias que no se pueden prever en intensidad por lo que esas acciones pueden resultar insuficientes.