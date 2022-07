Escuela clama por ayuda: Peligra por deslave, hay fracturas en salones y no tiene domo

Tepaxapa, Soledad Atzompa, Ver.- Sin internet, acceso sin pavimentar, sin domo para la cancha, fracturas estructurales y con el riesgo de un deslave es como toman clases en la Telesecundaria José María Morelos y Pavón, de la comunidad Tepaxapa, en Soledad Atzompa.

Tepaxapa es una comunidad nahuahablante enclavada en la zona de las Altas Montañas, es la última localidad del estado que colinda con Puebla, considerada por el INEGI como de Alta Marginación.

A punto de concluir el ciclo escolar con cerca de cien alumnos, padres de familia se reunieron para dar a conocer la situación por la que atraviesa la escuela y lanzar la petición de apoyos a las autoridades municipales que hasta ahora, dicen, han sido nulos.

Local Solo 20% de mexicanos termina una carrera profesional, ¿cuál es la razón?

La entrada a la Telesecundaria no está pavimentada, se trata de 500 metros de terracería que con la lluvia se convierte en un lodazal que dificulta la entrada del alumnado y docentes, además de convertirse en un riesgo de accidentes.

Padres de familia señalan que además tiene casi un año que la primaria, telesecundaria y telebachillerato de Tepaxapa se quedaron sin servicio de internet, pues éste era pagado por el Ayuntamiento anterior, pero ahora se retiró ese apoyo, lo que afecta a la población estudiantil que podían realizar sus tareas en sus escuelas ante la falta de computadoras en sus casas.

¿Por qué puede ocurrir un deslave en la escuela?

Otro problema es un muro de contención inconcluso, el cual es necesario para evitar un accidente por deslave, pues el telebachillerato se encuentra sobre una loma a un costado de la telesecundaria; con las lluvias la tierra se reblandece, lo que ha venido originando pérdida de terreno, de ser más fuerte habría un derrumbe que caería sobre la telesecundaria.

Aunado a ello en el último sismo de 2020 la infraestructura de uno de los edificios de la telesecundaria sufrió cuarteaduras; pese a que los padres de familia han pedido a las autoridades que verifiquen su estado y se ayude a la rehabilitación, aún no cuentan ni si quiera con el reporte de riesgo. Ante la falta de espacios los alumnos continúan tomando clases en dicho edificio.

Temblor dejó daños a paredes de algunas aulas | Foto: Cynthia Sánchez |





Como parte de los daños también se cuenta el área de sanitarios de la escuela que están ubicados sobre la parte de la orilla del terreno; Iván Osorio Pérez, director de la Telesecundaria, explica que con las lluvias y el temblor se originó que la tierra se reblandeciera, por lo que se necesita de un pequeño muro de contención para que los baños no se derrumben con las lluvias; a simple vista se ven las cuarteaduras en la base de esa construcción y cómo se ha ido inclinando hacia el borde.

El director agrega que también es urgente la instalación de un domo para la cancha de la escuela, ya que diversas actividades deportivas y artísticas se ven frenadas: “cuando llueve no se pueden hacer actividades ni cuando hace mucho sol tampoco, es decir, estamos sujetos a las inclemencias del tiempo, y entonces no podemos hacer muchas actividades al aire libre precisamente porque no tenemos domo y eso nos impide llevar a buen término la propuesta educativa que se tiene”.

Piden apoyo al Ayuntamiento de Soledad Atzompa

Local Tomas clandestinas dejan muertes y pérdidas millonarias; te damos cifras

Los padres de familia manifiestan su descontento por la falta de apoyos del Ayuntamiento de Soledad Atzompa, pues dicen que pese a que solicitan audiencia para tratar temas que atañen a los pobladores no son recibidos. “Nos manda a decir con el agente municipal que sí va a ir a la reunión (el alcalde), y vamos, esperamos y no llega ni manda a nadie a decirnos; nada más gastamos la gasolina en ir a la alcaldía y nadie atiende”, indica uno de los padres.

Señalan que la ayuda para la telesecundaria es urgente, pues desean que sus hijas e hijos puedan tomar clases en condiciones dignas y confortables.

Ejemplifican que hasta inicios de esta semana la comunidad había permanecido tres meses sin agua pese a que el servicio se les ha cobrado puntualmente e incluso se les multa si no la pagan; la falta de agua afectó a Tepaxapa y a dos comunidades vecinas, Villa Nueva y El Porvenir, de donde también llegan alumnos a la telesecundaria. Los estudiantes debían llegar todos los días con botes o cubetas de agua para poder usarla para los sanitarios. Los padres de familia llaman a las autoridades a responder a sus peticiones.