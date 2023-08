Tema de libros de texto no debe politizarse, señala doctora en Educación

Los nuevos libros de texto forman parte de la Nueva Escuela Mexicana, que iniciará en este ciclo escolar 2023-2024 y cuyos materiales se fueron entregando a los docentes “a cuenta gotas”, aseguró la doctora en Educación, Beatriz Cova Castillo.

En entrevista, expuso que el tema no debe politizarse y que cada persona desde su interés se dé la oportunidad de conocer los materiales antes de generar una opinión, aunque aclaró que los textos son una herramienta didáctica más.

Te puede interesar: Prepárate para el gasto: reconoce Canaco aumento de precios en útiles escolares

“Desafortunadamente, como todo el proceso, ha llegado a cuenta gotas, primero tuvimos un plan, luego el programa en el que los maestros tuvimos cursos, ahora en el receso escolar se difunden los libros de texto, realmente ha habido poca oportunidad de hacer un análisis de todos los materiales al mismo tiempo”, dijo.

En ese sentido, expuso que poco a poco se ha tenido acceso a los materiales e información que formarán parte de este plan de estudios y adelantó que los libros que ya están siendo repartidos responden a una nueva estructura, ya que no se tendrán materiales por asignatura porque se reorganizarán los contenidos en campos formativos.

¿Habrá análisis sobre fallas en libros de texto?

Local Ya inició distribución de nuevos libros en Veracruz, afirma gobernador

Sobre las fallas y errores ortográficos que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, la especialista reconoció que debe hacerse un análisis en su conjunto pedagógico de lo que marca la Nueva Escuela Mexicana “porque en su filosofía, epistemología y sus bases teóricas sí pretende un cambio”. “No sólo que los libros cambien de nombre o los programas educativos, va más allá en conceptos que si no se comprenden por la parte de los maestros se va a tener un uso deficiente”, expresó.

Cova Castillo manifestó que desde el momento en que se supo que se pondría en marcha la Nueva Escuela Mexicana se debió considerar que habría cambios, los cuales responden a los tratados y normativas que México ha firmado.

Explicó que la incorporación de temas, por ejemplo de género, corresponde a la idea de derechos humanos que hay a nivel internacional y se trata de una correspondencia. No obstante, reconoció que se trata de un proceso incompleto ya que hace falta capacitación sobre el uso de estos materiales y temas. “Hemos tenido la información a cuenta gotas y los maestros demandamos actualización y capacitación en el uso de materiales”, opinó.

En torno a la crítica que se ha hecho en redes sociales acusando que los alumnos aprenderán menos, la especialista en educación manifestó que el libro de texto no es el último recurso con que cuentan los profesores.

“Este es un recurso didáctico de apoyo, en ocasiones sí es el único, como es el caso de las comunidades, pero los docentes cuentan con varios apoyos que les permiten generar una enseñanza plena. Una de las características de estos libros es que cuentan con apartados para padres y maestros, ojalá que cuando se entreguen los papás sean los primeros en conocerlos, analizarlos y generar una opinión propia”, dijo.

Comentó que se ha señalado que los libros son comunistas, no obstante, tienen un enfoque pensado en la comunidad, en que la información salga de las aulas y que se involucre a la sociedad.

Vuelve a leer: Libros de texto, otro distractor político del gobierno, expresa Enrique de la Madrid

Finalmente, señaló que de manera oficial se conocerán los libros hasta que se tenga el regreso a las actividades escolares.

“Los maestros regresan a las aulas el 21 de agosto, se puede decir que para esa fecha los libros ya deberán estar en las escuelas para poder realizar este análisis (...) Estamos como en incertidumbre porque las autoridades no han definido totalmente, nos van dando información, pero estamos esperando que de la parte oficial se nos envíen todos los materiales”, concluyó.

¿Ya se reparten los libros en Veracruz?

Local ¿Se usan libros de texto para adoctrinar a infancias? Legisladores opinaron

Por su parte, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que en Veracruz ya inició la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. “Nos pronunciamos en apoyo a la distribución de libros de texto a todas las primarias del país y que nadie se quede sin libros”, declaró en conferencia de prensa.

García Jiménez sostuvo que a los gobernadores y gobernadoras no se les ha notificado que haya alguna violación si se distribuyen los libros, por lo que es decisión estatal proceder.

En la entidad, dijo, los libros ya se repartieron y su llegada a manos de docentes y padres de familia depende de los comités familiares y el sistema que habitualmente se encarga de esta tarea.

“Nosotros no violamos ningún amparo. No estoy notificado. Nosotros no actuaremos de manera irresponsable”, expresó al ser cuestionado sobre las acciones de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

En torno al tema, la coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Ruth Callejas Roldan indicó que los nuevos libros de Texto Gratuitos que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretende entregar a los estudiantes para el ciclo escolar 2023- 2024 contienen temas “críticos políticos filosóficos con una conciencia comunista”.

Indicó que al ser docente ya participó en la revisión de al menos cuatro programas educativos en México. Al respecto, mencionó que, aunque el contenido de los libros pudiera ser de avanzada al contener temas como el aborto, derechos de las mujeres y otros, lo cierto es que no hubo una revisión pedagógica.

“Ese sería el llamado también a los padres a que lejos de lo que se nos imponga por parte del Estado hagamos una labor con nuestras hijas con nuestros hijos con nuestros jóvenes de lo que es mejor para ellos y cómo queremos que crezcan en este Veracruz o en este México”, agregó.

Local ¿Imprimiste tu tesis? Tecnología provocan caída en Copias Lema y próximo cierre

Finalmente, el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Ignacio Polo Jiménez, señaló que los profesores han manifestado su intención de analizar el contenido de los materiales con los que trabajarán con sus alumnos.

El representante sindical consideró indispensable que se tenga una revisión de los nuevos libros, a fin de poder analizar el contenido que se va a entregar a los alumnos.

“Queremos que haya una revisión a los libros de texto, debemos tener a la mano el contenido que vamos a presentar a los alumnos, necesitamos comprobar que la información sea adecuada, además de que debemos tener presentes las respuestas que vamos a darle a los padres de familia con los cuestionamientos que nos hagan”, dijo.

¿Docentes conocen ya los textos de la SEP?

Pese a la controversia que se ha generado en torno a los libros de texto gratuitos padres de familia y docentes deberán esperar a que los ejemplares les sean entregados para poder analizar por completo su contenido.

Vuelve a leer: Hay más maestras en México pero no toman las decisiones: investigadora

De acuerdo al calendario emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los profesores se encuentran en receso escolar, reincorporándose a las actividades el 21 de agosto, fecha en la cual inicia el curso para docentes. En el caso de directivos, supervisores y personal de apoyo (administrativo), la reincorporación es el 14 de agosto.

Hasta las mencionadas fechas se podrán conocer los libros de texto, materiales que serán entregados a los padres de familia el 28 de agosto, primer día del ciclo escolar 2023-2024.

A la fecha, las escuelas se encuentran cerradas y sin personal a cargo o de guardia.