Ya inició distribución de nuevos libros en Veracruz, afirma gobernador

Xalapa, Ver.- En Veracruz ya inició la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, anuncia el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

“Nos pronunciamos en apoyo a la distribución de libros de texto a todas las primarias del país y que nadie se quede sin libros”, declaró en conferencia de prensa.

García Jiménez sostuvo que a los gobernadores y gobernadoras no se les ha notificado que haya alguna violación si se distribuyen los libros, por lo que es decisión estatal proceder.

Local Prepárate para el gasto: reconoce Canaco aumento de precios en útiles escolares

En la entidad, dijo, los libros ya se repartieron y su llegada a manos de docentes y padres de familia depende de los comités familiares y el sistema que habitualmente se encarga de esta tarea.

“Nosotros no violamos ningún amparo. No estoy notificado. Nosotros no actuaremos de manera irresponsable”, expresó al ser cuestionado sobre las acciones de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).

Hasta los primeros días de este mes, el litigio por los libros de texto gratuitos ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que se solicitó atraer uno de los amparos promovidos por la UNPF.

¿Qué expone la Unión Nacional de Padres de Familia sobre los nuevos libros de texto?

La organización señala que los libros de educación primaria no se adecuan a los planes y programas de estudio vigentes, ni siguen el procedimiento previsto para su emisión.

En Veracruz ya inició la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Con el fin de que las personas interesadas conozcan los textos y generen su propia opinión, el gobernador de Veracruz compartió la liga donde los volúmenes electrónicos están con acceso libre: https://cife.edu.mx/recursos/nuevos-libros-de-texto-2023-2024-nueva-escuela-mexicana/.

La tarde del 3 de agosto, respaldó las declaraciones de la senadora Antares Vázquez Alatorre en el sentido de que ya se inició una lucha para lograr cambios significativos en la educación básica.

¿Qué dijo Cuitláhuac García sobre las declaraciones del dirigente nacional del PAN?

Del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, quien llamó a padres de familia a quemar los libros, dijo que “con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes no quieren la distribución de los textos con la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado”.

Jajaja La campaña de “promoción” de la lectura del PAN: ¡a quemar los libros! ¡destruyan los libros!

¿A qué época nos quieren regresar?

¿Y luego se llaman los “defensores de las libertades”?

No, no es increíble, aquí el video con audio. Habla su máximo dirigente. Se pintan solos. pic.twitter.com/57qwXtjuR2 — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) August 2, 2023

Añadió que “con esa postura de destrucción de los libros ocultan otra verdad: se les acabó el negocio de la impresión de libros que les permitía corromper su producción al mejor postor”.