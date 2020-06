Luego de varias semanas, este viernes IMSS dará atención a paciente oncológica

Veracruz, Ver.- Tras varias semanas en espera de una operación por cáncer de mama, este viernes el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará atención a Erika Alonso Mejía.

Según información del IMSS la paciente fue atendida el pasado 8 de junio en el Hospital General Zona 71 ubicado en la avenida Díaz Mirón y tiene cita este viernes como parte del compromiso de brindar atención en las áreas de especialidades y tratar con prioridad a los pacientes oncológicos.

Cabe señalar que Alonso Mejía indicó que desde el 21 de abril debía ser programada para su intervención quirúrgica debido al cáncer de mama que padece en el señor derecho y que al parecer se ha ido extendiendo.

Estoy enferma de cáncer de mama, el 21 de abril yo fui y me dijeron que por causa del coronavirus que era primordial que se había detenido todo y que no había operación hasta agosto, lo malo es que he seguido con los dolores, empezó la inflamación del brazo y mi seno derecho ya está grande y ahora tengo una bolita en el seno derecho bajo mi axila está inflamado

Detalló que en estos dos meses se ha ido agravando su situación con la inflamación de ganglios en la garganta, en la axila derecha y una inflamación en el seno izquierdo.

Comentó que debido a los fuertes dolores había pedido ser atendida en el IMSS, pero hasta ahora solo le habían dado pastillas de diclofenaco

“Me han dado pastillas de diclofenaco que no me hacen nada, yo he tenido que vender cartón para comprarme otras medicinas más fuertes, me compro inyecciones y me tienen que estar inyectando cada dos horas porque el dolor es muy fuerte”, dijo la mujer de 43 años.